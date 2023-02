Ce mașini s-au vândut cel mai bine anul trecut. ”Stimulentele date de guverne și-au atins scopul”

Principalele pieţe auto europene au înregistrat o creştere cu 28% a vânzărilor pentru o categorie de mașini, în comparație cu anul precedent, conform unui raport de specialitate publicat joi, 23 februarie, de PwC.

Analiza realizată de "Strategy&", departamentul de strategie globală din reţeaua PwC, relevă faptul că, în ultimul trimestru din 2022, vânzările au înregistrat un avans de 39%, raportat la perioada corespunzătoare din 2021."Mai multe ţări trec acum la o altă etapă de dezvoltare a pieţei BEV, în care consideră că stimulentele acordate de guverne şi-au atins scopul şi în care se bazează pe un interes mai mare din partea consumatorilor, precum şi pe reglementările privind limitarea emisiilor de CO2. Rămâne însă de văzut dacă eliminarea sau reducerea stimulentelor, atât în Europa, cât şi în China, vor avea un impact semnificativ asupra pieţei. Nici în România nu este exclus ca sumele acordate prin Rabla Plus să fie limitate la maşinile electrice mai scumpe de 60.000 de euro, o practică deja întâlnită în alte state europene. De altfel, România acordă acum printre cele mai mari stimulente, de 10.000 euro, ceea ce s-a reflectat într-o creştere semnificativă a vânzărilor de maşini verzi, cu aproape 50% în 2022", a declarat Daniel Anghel, partener şi lider pentru industria auto, în cadrul PwC România.Potrivit sursei citate, în trimestrul IV din 2022, germanii au cumpărat pentru prima dată mai multe vehicule hibride şi BEV decât vehicule cu combustie internă (+66%), iar consumatorii s-au grăbit să profite de stimulentele integrale. Din ianuarie 2023, stimulentele au scăzut de la 6.000 euro la 4.500 euro pentru modelele sub 40.000 euro, şi de la 5.000 euro la 3.000 euro pentru modelele cu preţuri mai mici de 65.000 euro, iar stimulentele pentru PHEV au fost eliminate.La rândul lor, cumpărătorii de maşini electrice din Franţa primesc, de la începutul anului 2023, maximum 5.000 de euro din partea statului, în scădere cu o mie de euro. Cu toate acestea, stimulentul pentru gospodăriile cu venituri mici a crescut la 7.000 de euro, notează raportul PwC.În China, piaţă care a crescut cu 87% în 2022, subvenţiile pentru BEV au fost retrase complet.La nivel european, vânzările totale de maşini electrice, hibride şi plug-in, pe principalele cinci pieţe europene, s-au majorat cu 12%, la 3,7 milioane vehicule, iar dacă mai sunt adăugate Austria, Nor ...citeste mai departe despre " Ce mașini s-au vândut cel mai bine anul trecut. ”Stimulentele date de guverne și-au atins scopul” " pe Ziare.com