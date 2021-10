Volkswagen rectifică prognoza vânzărilor de mașini în 2021. Profitul operațional în trimestrul trei a scăzut drastic, cu 12%

Cel mai recent calcul privind livrările de autovehicule făcute în 2021 de gigantul Volkswagen anunță doar o aliniere cu cele din 2020. Prognoza anterioară se referă la creșteri.

Cauza ar fi condiţiile dificile de pe piaţă, deficitul global de semiconductori afectând rezultatele trimestriale ale celui mai mare producător auto european, conform DPA şi Reuters.Volkswagen, care a prezentat un plan ambiţios pentru a deveni lider mondial în domeniul vânzării de vehicule electrice (EV), depăşind Tesla, se aşteaptă acum ca livrările în 2021 să fie doar în linie cu cele din 2020, după ce anterior previzionase o creştere. În schimb, veniturile în acest an ar urma să fie considerabil mai ridicate decât anul trecut, 223 de miliarde de euro.În trimestrul trei din 2021, profitul operaţional a scăzut cu 12%, la 2,8 miliarde de euro (3,25 miliarde de dolari), în timp ce analiştii se aşteptau la 2,99 miliarde de euro. De asemenea, marja de profit a scăzut la 4,9%, de la 5,4% anul trecut.Veniturile după impozitare au crescut cu 5,6% în perioada iulie-septembrie 2021, la 2,90 miliarde de euro (3,37 miliarde de dolari), faţă de 2,75 miliarde de euro anul trecut.Veniturile din vânzări au scăzut cu 4,1%, la 56,93 miliarde de euro, de la 59,36 miliarde de euro, din cauza deficitului global de semiconductori, care a dus la reducerea producţiei de vehicule.Livrările au înregistrat un declin de 24,4%, la 1,97 milioane de unităţi. Compania a livrat 122.100 vehicule exclusiv electrice în trimestrul trei din 2021, mai mult decât dublu faţă de perioada similară din 2020.Pentru acest an grupul german se aşteaptă la o marjă operaţională de 6 - 7,5%.La Bursa de la Frankfurt, acţiunile VW au scăzut cu 2,4% după prezentarea rezultatelor trimestriale.În martie, Volkswagen AG a anunţat că vrea să dispună de şase fabrici de baterii pentru automobile electrice în Europa, până în 2030, în ideea de a-şi asigura aprovizionarea pentru ambiţiile sale în domeniul vehiculelor electrice.Pe lângă facilitatea de producţie care este în prezent în construcţie în oraşul german Salzgitter, alte cinci fabrici vor fi adăugate, a informat directorul de tehnologie de la Volkswagen, Thomas Schmall. Potrivit planurilor dezvăluite de cel mai mare producător european de automobile, cele şase fabrici vor putea produce celule de baterii cu o capacitate totală de 240 gigawaţi oră pe an în