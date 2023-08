Indicele ROBOR la 3 luni, folosit pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele în lei contractate de populaţie înainte de luna mai 2019, precum şi pentru creditele companiilor în lei, a rămas ieri la 6,40%.

Conform datelor furnizate de BNR și citate de Ziarul Financiar, indicele ROBOR la 3 luni a avut un trend preponderent descendent de la începutul lui 2023, cu toate că au mai existat momente de stagnare, potrivit datelor BNR. Evoluţia ROBOR este influenţată de mai mulţi factori dintre care cei mai importanţi se referă la politica monetară a BNR, lichiditatea de pe piaţă, inflaţia şi politica fiscală. Până acum ritmul de scădere al ROBOR a fost destul de lent, în ciuda excedentelor record de lichiditate, de circa 25 mld. lei medie zilnică în S1/2023.În august, BNR a decis să menţină dobânda-cheie la 7%, precum şi rata dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 8% pe an şi a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 6% pe an, arată sursa citată. În 3 ianuarie 2023 indicele ROBOR la 3 luni era de 7,56%, iar pe 30 decembrie 2022 indicele era cotat la 7,57%. Nivelul maxim atins de acest indice în 2022 a fost de 8,21%, în luna octombrie 2022 potrivit datelor BNR.Primul moment de stagnare în 12 luniROBOR la 3 luni s-a aflat ultima dată sub pragul de 7% în iulie 2022. ROBOR la 3 luni rămâne în continuare peste valoarea IRCC, noul indice de referinţă pentru calculul ratelor la bancă la creditele noi ipotecare şi de consum acordate după luna mai 2019, care rămâne până la finalul lui 2023 sub 6%, urmând să ajungă în trimestrul al patrulea (T4) din 2023 la 5,96% (calculat pe baza datelor din T2/2023).IRCC pentru T3 este de 5,94%. Indicele ROBOR la 6 luni, utilizat la calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a urcat ieri 6,50%, de la 6,49% miercuri. Iar indicele ROBOR la 12 luni a urcat ieri la 6,66%, de la 6,65% miercuri....citeste mai departe despre " ROBOR la 3 luni stagnează. Cum va fi influențată valoarea IRCC " pe Ziare.com