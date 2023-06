Rezerva Federală a Statelor Unite anunță noi modificări în ratele dobânzilor de referință. Ce influențează următoarea creștere

Jerome Powell, preşedintele Rezervei Federale a Statelor Unite, a afirmat miercuri, 21 iunie, că sunt probabile mai multe creşteri ale dobânzii de politică monetară până când vor avea loc progrese suplimentare în reducerea inflaţiei, transmite CNBC.

Vorbind la o săptămână după ce oficialii Comitetului Federal pentru Piaţa Deschisă au decis, pentru prima dată în mai mult de un an, să nu împingă dobânzile mai sus, liderul băncii centrale a indicat că acest lucru a fost probabil doar un scurt răgaz, mai degrabă decât un indiciu că Fed a terminat acest drum."Aproape toţi participanţii la şedinţa comitetului se aşteaptă că va fi oportun să crească mai mult ratele dobânzilor până la sfârşitul anului", a spus Powell în remarcile pregătite pentru depoziţia pe care o va prezenta Comitetului pentru Servicii Financiare a, Camerei Reprezentanţilor.Discursul face parte din depoziţia sa semestrială la Capitol Hill pentru a informa parlamentarii cu privire la politica monetară.După reuniunea de două zile a Fed de săptămâna trecută, oficialii au indicat că văd creşteri totale ale dobânzilor de 0,5 puncte procentuale până la sfârşitul anului 2023. Aceasta ar indica două creşteri suplimentare, presupunând că vor avea loc majorări cu un sfert de punct procentual.Dobânda de referinţă a Fed este în prezent fixată într-un interval cuprins între 5%-5,25%. Menţionând că inflaţia s-a răcit, dar "rămâne cu mult peste" ţinta de 2% a Fed, Powell a spus că banca centrală mai are mai mult de lucru."Inflaţia s-a moderat oarecum de la jumătatea anului trecut. Cu toate acestea, presiunile inflaţioniste continuă să fie ridicate, iar procesul de scădere a inflaţiei la 2% mai are un drum lung de parcurs", a spus el.Oficialii Fed preferă în general să se uite la inflaţia "de bază", care exclude preţurile alimentelor şi energiei. Aceasta arată că inflaţia rulează la o rată de 4,7% în termeni anuali, până în aprilie, conform măsurătorii preferate a băncii centrale a preţurilor cheltuielilor de consum personal.Indicele de bază al preţurilor de consum pentru luna mai a fost de 5,3%.Mişcările de politică monetară, cum ar fi majorarea ratelor dobânzilor şi eforturile Fed de a renunţa la deţinerile de obligaţiuni din bilanţul său, tind să funcţioneze cu întârzieri. Ca atare, oficialii au decis să renunţe la creştere