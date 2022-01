Ce sunt ETF-urile si cum sa investesti inteligent

Este aproape imposibil sa nu te fi lovit macar o data in viata de termenul de ETF, mai ales daca lucrezi in domeniul financiar sau daca ai intrat macar din curiozitate pe o platforma de tranzactionare. Cand vorbim despre ETF-uri , putini stiu insa ce inseamna.

Cum sa investesti inteligent in ETF-uri

Cat trebuie sa investesti in ETF-uri

Ei bine, ETF-urile sunt un tip de fond de investitii si un produs tranactionat la bursa. ETF-urile sunt similare in multe privinte cu fondurile mutuale, cu exceptia faptului ca ETF-urile sunt cumparate si vandute de la alti proprietari pe parcursul zilei, la bursele de valori, in timp ce fondurile mutuale sunt cumparate si vandute de la emitent pe baza pretului acestora la sfarsitul zilei.Cele mai mari ETF-uri au comisioane anuale de 0,03% din suma investita, sau chiar mai mici, desi ETF-urile specializate pot avea comisioane anuale care depasesc cu mult 1% din suma investita. Aceste comisioane sunt platite emitentului ETF din dividendele primite de la participatiile suport sau din vanzarea de active.ETF-urile pot fi atractive ca investitii datorita costurilor lor reduse, eficientei fiscale si posibilitatii de tranzactionare.Pentru a investi in ETF-uri trebuie sa-ti deschizi un cont de brokeraj pe o platforma de tranzactionare, cum este eToro.com/ro.Pentru incepatori, fondurile indexate pasiv sunt, in general, cea mai buna cale de urmat. Fondurile indexate sunt mai ieftine decat omologii lor gestionati activ, iar realitatea este ca majoritatea fondurilor gestionate activ nu isi depasesc indicele de referinta in timp.Un fond tranzactionat la bursa (ETF) iti permite, ca investitor, sa cumperi mai multe actiuni sau obligatiuni deodata. Investitorii cumpara actiuni ale ETF-urilor, iar banii sunt folositi pentru a investi in functie de un anumit obiectiv. De exemplu, daca cumparati un ETF S&P 500, banii vor fi investiti in cele 500 de companii din acest indice.ETF-urile nu au cerinte minime de investitie - cel putin nu in acelasi sens in care le au fondurile mutuale. Cu toate acestea, ETF-urile se tranzactioneaza pe baza de actiuni. Anumiti brokeri ofera si posibilitatea de a achizitiona fractiuni de actiuni. In caz contrat vei avea nevoie de cel putin pretul curent al unei actiuni pentru a incepe.Tinand cont de acest lucru, iata o lista cu cele mai bune ETF-uri din Romania, ideale pentru incepatori si nu numai:• SPDR S&P 500 ETF – In general, cel mai bun ETF din Romania• iShares Core FTSE 100 UCITS ETF – Cel mai bun ETF din Romania pentru investitii in LSE• SDPR Gold ETF – Cel mai bun ETF de cumparat pentru investitii in aur• iShares Core US REIT ETF – Cel mai bun ETF din Romania pentru investitii in imobiliare• SPDR Dow Jones Industrial ETF – Cel mai bun ETF din Romania pentru indicele Dow Jones• Vanguard Short-Term Bond ETF – Cel mai bun ETF de cumparat pentru acoperirea impotriva pietelor de valori incerte• Vanguard Growth Index Fund ETF – Cel mai bun ETF din Romania pentru stocurile de crestere• FTSE All-World UCITS ETF – Cel mai bun ETF din Romania pentru un portofoliu global de actiuni• Fondul petrolier american din Statele Unite – Cel mai bun ETF de cumparat pentru investitii in pretul petrolului• iShares Core High Dividend ETF – Cel mai bun ETF din Romania pentru actiuni de dividende solideIn final, dupa achizitionarea de ETF-uri nu trebuie decat sa lasi ETF-urile sa faca munca grea in locul tau. Este important sa retii ca ETF-urile sunt, in general, concepute pentru a investi fara intretinere.Una dintre greselile frecvente pe care le fac cei care cumpara ETF-uri este sa-si verifice portofoliile mult prea des si sa reactioneze emotional si impulsiv. In realitat, tot ce trebuie sa faci odata ce ai cumparat actiuni ale unor ETF-ur, cel mai bun lucru pe care il poti face este sa le lasi sa faca ceea ce sunt menite sa faca: sa produca o crestere excelenta a investitiilor pe perioade lungi de timp.