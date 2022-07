Investițiile la bursă: ce trebuie să știi înainte de a începe

Investitiile la bursa reprezinta o metoda din ce in ce mai des folosita de catre romanii care doresc sa obtina un profit folosindu-si economiile. Iata cateva lucruri pe care trebuie sa le stii inainte de a investi la bursa.

In ce poti sa investesti

Investitiile in obligatiuni. Atunci cand investesti in obligatiuni achizitionezi de fapt o parte din datoria unitatii emitente a obligatiunilor. Astfel, cumparand o obligatiune, detii o parte din datoria entitatii respective si iti revine dreptul de a primi plati periodice ale dobanzilor acumulate si restituirea valorii obligatiunilor cumparate.

Investitiile in actiuni. Probabil printre cele mai intalnite investitii, acestea presupun achizitia unor actiuni emise de catre o companie, lucru care te face proprietar fractional al companiei respective. Beneficiul tau atunci cand investesti in actiuni poate veni atat din aprecierea preturilor actiunilor, cat si din dividendele care se platesc regulat in functie de profitul obtinut de catre companie. Pentru a-ti face o idee cat mai clara a companiilor cu potential ridicat listate la bursa, informeaza-te asupra subiectului referitor la dividende 2022 si ia in considerare informatiile relevante inainte de a te decide sa investesti.

Investitiile in fonduri de investitii sau in fonduri mutuale care reprezinta entitati fara personalitate juridica ce atrag bani de la mai multi investitori si ii plaseaza apoi in diverse instrumente financiare cu scopul de a obtine profit.

Investitiile in imobiliare in urma carora poti sa primesti dividende regulate obtinute in urma inchirierii spatiilor respective.

Investitii in marfuri care pot fi tranzactionate prin intermediul contractelor.

Cum poti sa investesti la bursa

Investitiile la bursa in vremuri de inflatie

Atunci cand decizi sa investesti la bursa, este indicat sa te documentezi foarte bine si sa iti creezi o imagine clara asupra tipurilor de investitii care exista si a ceea ce presupun ele. Iti prezentam mai jos categoriile de investitii spre care poti sa te orientezi:Pentru a investi la bursa ai nevoie in primul rand de un cont de tranzactionare pe care sa il alimentezi cu banii pe care ulterior doresti sa ii investesti. Pentru a putea investi nu ai nevoie de o suma considerabila de bani, majoritatea firmelor de brokeraj oferind posibilitatea investitorilor de a investi si doar cateva sute de lei.Dupa ce ti-ai deschis contul de tranzactionare, exista doua posibilitati: fie investesti pe cont propriu si iti alegi singur actiunile pe care le achizitionezi sau fondurile in care investesti, fie apelezi la un broker de investitii care sa gestioneze acest proces pentru tine. Cea de-a doua optiune este potrivita in situatia in care consideri ca nu detii cunostintele necesare pentru o strategie profitabila de investitii si nu doresti sa iti asumi un risc foarte mare de pierdere a banilor.Unele companii pot beneficia de pe urma inflatiei deoarece in aceasta perioada cresc preturile la materii prime, motiv pentru care si companiile pot creste mai departe pretul final care trebuie suportat de catre consumator. In acest mod, creste marja de profit a companiilor care au flexibilitatea de a creste preturile, lucru care este considerat a fi o oportunitate pentru investitori. Astfel, in vremuri de inflatie este indicat sa te indrepti spre companii care produc bunuri de larg consum sau produse alimentare.Nu uita, insa, ca indiferent de companiile in care alegi sa investesti si oricat de promitator poate parea randamentul, daca analizezi traiectoria acestuia din trecut, fiecare investitie atrage dupa sine riscuri care sunt direct proportionale cu randamentul. Mai exact, cu cat randamentul unei investitii este mai mare, cu atat si riscul la care te supui este mai mare.Investitiile la bursa reprezinta o metoda inteligenta de a-ti pune economiile la treaba si de a genera profit, atat timp cat ai cunostintele necesare si o strategie bine pusa la punct. Pentru sanse minime de a da gres, alege-ti cu atentie firma de brokeraj cu care colaborezi si analizeaza indeaproape suma de bani pe care esti dispus sa o investesti.