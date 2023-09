Quarterly Report - evenimentul #1 pentru companii la BVB

Ziare.com organizează Quarterly Report, alături de partenerul principal TradeVille, un eveniment trimestrial gândit în beneficiul investitorilor și al oamenilor de business pentru care networkingul și informațiile primite la cald sunt esențiale. Conferință pune în contact direct companii listate (sau care doresc să debuteze la bursa) cu cei mai activi investitori pe piață de capital.

Într-o lume plina de zgomot, comunicarea activa cu investitorii devine esențială. Bursa de Valori București atrage acum interesul unui număr record de investitori, de 3x mai mulți decât în urma cu cinci ani. În IPO-ul Hidroelectrica, investitorii retail au subscris peste 1 milliard de euro. Ca piață emergenta în plina ascensiune, BVB oferă companiilor romanești oportunități istorice de finanțare a creșterii.Principalele teme dezbătute în cadrul evenimentului vor fi:Performanta financiara și potențial strategic în industrii de creștereOportunități de finanțare prin acțiuni și obligațiuni la BVBUrmătoarele IPO-uri de succes după listarea HidroelectricaAscensiunea companiilor listate pe piață AeRO către Piață PrincipalăStrategii de sustenabilitate și comunicare activa cu investitoriiSponsorii principali ai evenimentului sunt One United Properties și DY Nutrition, iar partenerii sunt Bursa de Valori București și Bittnet.Pe lista speakerilor sunt incluse multe nume cu rezonanță în business. Printre aceștia se numără Adrian Tănase, CEO BVB, dar și Victor Căpitanu, cofondator al One United Properties.Lista speakerilor continuă cu: Gabriel Țecheră (Director Guvernanta Corporativă și Relația cu Investitorii, Transport Trade Services), Jean Dumitrescu (Director Relații cu Investitorii, Aquila Part Prod), Alexandru Stănean (CEO TeraPlast), Cristian Logofătu (Co-fondator Bittnet/ Ironman), Peter de Boer (Membru CA și Manager Relația cu Investitorii, DN Agrar), Adriana Ionaș (CFO, 2Performant Network), Vladimir Ghiță (CEO FORT, CyberSecurity enthusiast), Dorian Yates (Fondator și acționar majoritar DY Nutrition Global), Claudia Kundan (CFO DY Nutrition Global), Daniela Șerban (Președinte, ARIR Asociația Romana pentru Relația cu Investitorii).Quarterly Report, raportul trimestrial al emitenților de top de la bursă, va avea loc în data de 4 octombrie 2023, în intervalul orar 17:30 – 21:00. Aveți ocazia să adresați întrebări dificile în direct, să aflați gândurile celor care conduc afacerile în România și să analizați la cald ce spun și (de) ce nu spun rapoartele acestora.