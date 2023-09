Plățile cu numerar, restricționate în toate magazinele cash and carry: Care este noul plafon

Potrivit proiectului de lege publicat de Guvern, ce cuprinde măsurile fiscale, în magazinele cash & carry, plățile vor putea făcute în limita a 2.000 de lei cash. Până acum, românii puteau cheltui până la 10.000 lei în numerar.

Plafoanele la tranzacții sunt:a) încasări de la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), în limita unui plafon zilnic de 1.000 lei de la o persoană;b) încasări efectuate de către magazinele de tipul cash and carry, care sunt organizate și funcționează în baza legislației în vigoare, de la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), în limita unui plafon zilnic de 2.000 lei de la o persoană, potrivit documentului."Sunt interzise plățile fragmentate în numerar către furnizorii de bunuri și servicii pentru facturile a căror valoare este mai mare de 1.000 lei și, respectiv, de 2.000 lei, către magazinele de tipul cash and carry.Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) pot achita facturile cu valori care depășesc plafonul de 1.000 lei, către furnizorii de bunuri și servicii, respectiv de 2.000 lei, către magazinele de tipul cash and carry, astfel: 1.000 lei/2.000 lei în numerar, suma care depășește acest plafon putând fi achitată numai prin instrumente de plată fără numerar", mai scrie în document.Măsura a fost luată pentru a combate evaziunea fiscală.