5 cărți de dezvoltare personală care te vor ajuta să te transformi dintr-un șef într-un lider

A fi desemnat șeful unei echipe nu înseamnă că ești și liderul acesteia. Influența liderului informal asupra echipei este esențială pentru modul în care aceasta evoluează, motiv pentru care, dacă ai ajuns șeful unei echipe, primul tău obiectiv ar trebui să fie să devii și liderul acesteia.

Liderul informal este cel desemnat de colectiv, în mod natural, ca rezultat al dinamicii grupului. Spre deosebire de cel formal, acesta nu are autoritatea de a conduce grupul, însă în mod cert influențează dinamica grupului.Liderul formal, cunoscut și sub denumirea de șef, este desemnat oficial. Calitatea de conducător îi este recunoscută de membrii colectivului, însă nu este la fel de simpatizat de echipă ca liderul informal. În arta leadership-ului, liderii informali sunt considerați a fi cei mai buni, deoarece au capacitatea de a mobiliza și imprima o strategie.Ideal pentru un business ar fi ca liderul formal să fie una și aceeași persoană cu liderul informal. În cazul în care ai fost desemnat șeful unei echipe, însă nu simți că te afli chiar în topul preferințelor membrilor echipei tale, să știi că poți îndrepta această situație cu ajutorul unor carti dezvoltare personal a. Iată 5 astfel de cărți care te vor ajuta să te transformi dintr-un șef într-un lider!este una dintre acele cărți de dezvoltare personală care vorbește despre instrumentele și principiile folosite în orice proces de persuasiune, influențare, comunicare, convingere, vânzare, seducție, marketing și orientare către client;greu nu e să faci un lucru, greu este să începi să-l faci! Este una dintre acele cărți de dezvoltare personală scrise sub forma unui ghid practic care să te ajute să-ți găsești curajul de a-ți stabili un obiectiv pentru care să merite să lupți, unul care să te entuziasmeze, să te forțeze să crești, important și intimidant. Strategiile și tehnicile însușite de aici pot fi extinse apoi asupra fiecărui membru al echipei tale, astfel încât să înceapă să te vadă la adevărata valoare și, încet – încet, să fii nu doar șef, ci și liderul echipei;este un volum care te va ajuta să identifici tehnici de motivare, pe care să le folosești în cadrul echipei pentru a reuși să vă atingeți obiectivele stabilite;este una dintre acele cărți de dezvoltare personală care îmbină umorul cu sfaturile practice, astfel încât să reușești să înțelegi tehnicile descrise de autor și să le transpui în practică. Acest ghid în cinci pași, practic și plin de umor, te va ajuta să identifici resursele de care ai nevoie pentru a scăpa – atât tu și echipa, cât și compania la care lucrezi – de piedicile birocrației. Martin Lindstrom îți oferă multe exemple din viață reală, în care bunul-simț corporativ a fost abandonat și, totodată, îți redă planul său ingenios, care să te ajute să oferi logică și decență atât companiei, cât și persoanelor care au mai mare nevoie de ele. Este o carte amuzantă, antrenantă și extrem de practică;este una dintre acele cărți dezvoltare personală care te va ajuta să identifici o a treia cale spre succes, una care a lansat figuri emblematice într-o mare varietate de domenii, de la artiști și scriitori la maeștri ai artei culinare, sportivi, inventatori și întreprinzători. În consecință, vei descoperi că cele trei drumuri care te poartă spre succes sunt: talentul, exercițiul și... ingineria inversă. Aceasta din urmă presupune să cauți dincolo de ceea ce este evident la suprafață și să găsești o structură ascunsă. Este un volum care te va ajuta să înveți să identifici resurse nebănuite în subalternii tăi, astfel încât să le poți folosi în beneficiul dezvoltării businessului, într-un mod plăcut de aceștia.