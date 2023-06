Când pericolul devine irezistibil: noua carte de Elle Kennedy disponibilă la BOOKZONE

Adori cărțile scrise de Elle Kennedy? Atunci avem o veste excelentă pentru tine! La BOOKZONE este disponibilă o nouă carte scrisă de autoare: Când pericolul devine irezistibil. Cu siguranță va deveni rapid una dintre cărțile tale preferate, la fel ca toate celelalte ale autoarei. În continuare, îți vom spune pe scurt despre ce este vorba în noua carte și îți vom vorbi și despre autoare.

Elle Kennedy este o autoare de succes în lumea literaturii contemporane, cunoscută în special pentru scrierea cărților de romance și new adult. Ea a captivat cititorii din întreaga lume cu poveștile ei pline de emoție, umor și pasiune. Una dintre cele mai populare serii ale sale este "Off-Campus", o serie de romane contemporane ce explorează viața și iubirea în cadrul unei universități. Fiecare carte din această serie aduce în prim-plan povestea unui personaj diferit, dar cu toate au în comun dialoguri inteligente, chimie intensă și relații emoționante.Elle Kennedy a reușit să creeze personaje realiste și complexe, cu care cititorii se pot identifica și îndrăgosti. Modul ei de scriere este captivant și stilul plin de viață aduce poveștile la viață și te fac să te simți parte din lumea pe care o construiește. Pe lângă seria "Off-Campus", Kennedy a mai scris și alte serii populare precum "Briar U", care se concentrează pe viața studenților de la un alt colegiu, o serie de acțiune și suspans cu protagoniste puternice.Autoarea explorează teme precum prietenia, iubirea, acceptarea de sine și creșterea personală în cărțile sale. De asemenea, în carti scrise de Elle Kennedy se abordează subiecte importante precum violența sexuală și traumele, cu o abordare sensibilă și realistă. Elle Kennedy a câștigat numeroase premii și a fost nominalizată în repetate rânduri pentru poveștile sale memorabile. Talentul ei de a combina romance-ul cu umorul și tensiunea face din cărțile sale opțiuni ideale pentru cititorii care caută o evadare într-o lume plină de emoție și pasiune.Cu fiecare carte pe care o scrie, Elle Kennedy continuă să cucerească cititorii cu povești pline de viață și personaje memorabile. Lectura cărților sale te va prinde și nu te va lăsa să te desprinzi până la ultima pagină, lăsându-te cu dorința de mai mult din universul creat de această talentată autoare.Ultima carte pe care a publicat-o se numește Cand pericolul devine irezistibil și face parte din seria Briar U, fiind volumul 2. Protagonista este chiar fiica antrenorului echipei de hochei de la Briar și are o reputație nu tocmai bună: toți cred ca este o fată rea. În realitate, acest lucru este valabil doar parțial. Are nevoie de căpitanul echipei de hochei pentru a obține un internship. Mai exact, are nevoie să se prefacă iubitul ei. Însă, pentru fiecare întâlnire falsă, el vrea una adevărată. De aici și până la o situație extrem de complicată nu mai este decât un pas. Cei doi par să se îndrăgostească, iar nimic bun nu va ieși din această situație. Citește cartea pentru a afla ce se întâmplă cu cei doi!