Ce cărți poți oferi unui copil de clasa a VI-a? 5 idei

In clasa a VI-a, copiii incep sa citeasca din ce in ce mai mult din placere si sa descopere alte genuri de carti, cu povesti complexe si numeroase personaje fascinante.

Recomandari de lecturi pentru copiii de clasa a VI-a

1. Cutremurul Mondial I: Pajistea Dragonului, de Scarlett Thomas

2. Insula Orfanilor, de Laurel Snyder

3. Razboiul care mi-a salvat viata, de Kimberly Brubaker Bradley

4. Pax, de Sara Pennypacker

5. Olguta si un bunic de milioane, de Alex Moldovan

Incurajeaza pasiunea de a citi a elevilor de gimnaziu si ofera-le o gama variata de lecturi dintre care sa aleaga. Iata cateva idei de carti potrivite pentru acestia.La aceasta varsta, se contureaza mult mai bine preferintele copiilor pentru anumite tipuri de lectura si elevii isi pot alege, sub indrumarea unui adult, povestile de care sunt atrasi. Descopera 5 recomandari de carti pentru clasa a VI-a , potrivite pentru stimularea imaginatiei, empatiei si curiozitatii de a afla mai multe. Seria Cutremurul Mondial incepe cu povestea lui Effie Truelove, care abia a ajuns la Scoala Tusitala pentru Talentati, Tulburati si Ciudati. Aceasta carte fantasy este despre gasirea puterilor magice si a prietenilor adevarati, infruntarea unui dragon si, desigur, salvarea lumii. Cititorii vor porni intr-o aventura nebanuita atat in Lumea reala, cat si in Lumea Cealalta.Pe Insula Orfanilor, in fiecare an apare o barca si aduce un nou copil si, in schimb, il ia pe cel mai mare din grup, care va parasi lumea perfecta, singura pe care a cunoscut-o pana atunci. Aceasta lectura incitanta si originala contureaza trecerea de la copilarie la adolescenta si ii poate ajuta pe micii cititori sa parcurga mai usor perioada aflata la granita intre inocenta si constientizarea unui univers extins.Ada, o fetita de 9 ani cu un defect fizic, are o noua sansa datorita celui de-Al Doilea Razboi Mondial. Fuge de rautatea si umilinta cauzata de mama ei, pentru a descoperi ce inseamna iubirea si respectul. Razboiul care mi-a salvat viata de Kimberly Brubaker Bradley este o lectura emotionanta despre libertate, curaj si inlocuirea suferintei cu sentimente mai bune. Povestea continua intr-un alt volum la fel de impresionant.Tot despre razboi este trista, dar minunata si neimblanzita poveste a unui baietel despartit de prietenul lui, un pui de vulpe rosie numit Pax . Copilul care si-a pierdut mama leaga o prietenie atipica si extrem de puternica alaturi de animalul orfan. Din nefericire, aceasta trebuie sa se incheie cand tatal lui Peter pleaca la razboi, insa urmeaza multe lectii despre rabdare, descoperire de sine si salbaticie.Prima carte din seria Olguta face cunostinta cititorilor cu o pustoaica inteligenta, mereu neindemanatica. Nu prea are prieteni si nu se poate baza pe familia ei dezbinata, iar impertinenta o baga mereu in bucluc. Pentru si mai multa savoare, povestea contine ilustratii deosebite realizate de Jozsef Vass.Copiii de clasa a VI-a pot descoperi atat lumi magice si pline de creativitate, cat si povesti inspirate din viata reala, care ii pot ajuta sa inteleaga mai usor adolescenta si viata de adult. Adauga pe lista lor de lectura titlurile fascinante prezentate mai sus si incurajeaza-le pasiunea pentru citit.