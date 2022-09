10 semne că acoperișul necesită reparații

De foarte multe ori este greu de stiut cand s-ar putea sa ai nevoie sa inlocuiesti acoperisului, deoarece un acoperis nu este ceva ce poate fi verificat in fiecare zi. In general te confrunti cu foarte multe lucruri, incat este usor sa uiti despre verificarea periodica si mentenanta acoperisului, iar acest lucru poate crea probleme.

Semne timpurii ca au aparut probleme cu acoperisul

1. Aparitia petelor de umezeala.

2. Aparitia mucegaiului si a muschiului.

3. Petele de lumina care intra prin acoperis, in lumina soarelui.

4. Tigla de pe acoperis este lejera.

5. Deformarea si strangerea acoperisului.

6. Intermitent deteriorat.

7. Reziduuri in jgheaburi.

8. Acoperisul invechit.

9. Verificarea coamelor sau crestelor.

10. Substratul putrezit.

Este important sa verifici acoperisul cel putin de doua ori pe an pentru a cauta orice semne de deteriorare. In acest fel, vei putea face reparatiile necesare sau inlocui acoperisul, inainte ca deteriorarea acestuia sa afecteze bunurile. Gasirea defectelor aparute din timp te poate salva de la o multime de probleme si o multime de bani pe termen lung si, in felul acesta, ai putea evita, de asemenea, potentialele pericole.Printre primele semne care arata o deteriorare a acoperisului este aparitia petelor umede pe primul planseu de sub acoperis. Verifica si fii sigur ca nu este o alta sursa pentru petele de umezeala si bineinteles trebuie asociat si cu ploaia cazuta in zona. In cazul in care sub acoperis nu este foarte bine aerisit de la aceste pete umede poate apare mucegaiul, ca mici filigrane, insotite de un miros specific. Cand gasesti urme de infiltrare a apei de ploaie, verifica acoperisul, nu astepta daune ulterioare. Acest lucru ar putea fi costisitor si eventual sa necesite nu numai reparatia, ci si inlocuirea unei anumite parti din el.Un alt semnal, care nu ar trebui sa apara atunci cand acoperisul nu are probleme, este aparitia mucegaiului si a muschilor in afara acoperisului, sub acesta. Daca mucegaiul si muschiul au crescut in afara acoperisului, atunci tiglele, fie ca estemetalica sau tigla ceramica, s-au fortat, schimbandu-si pozitia si permitand apei de ploaie sa se strecoare sub ele. Trebuie verificat cu atentie acoperisul si cautate tiglele care prezinta semne de putrezire, rugina, muschi sau mucegai. Trebuie facut acest control mai ales dupa topirea zapezilor, dupa anotimpul ploios, dar si dupa cateva zile mai ploioase, cand nu a avut suficienta vreme sa se usuce. Ocupa-te de acest lucru cat mai curand posibil; daca nu, bacteriile si ciupercile ar putea creste si ar putea provoca daune acoperisului. Daca gasesti mai multe zone problematice mucegaite, poate fi necesara chiar inlocuirea acoperisului.Fa-ti un obicei din a stinge ziua lumina din pod sau mansarda, pentru a putea vedea daca lumina zilei patrunde prin acoperis sau nu. Cel mai bun moment pentru a face acest lucru este la apusul soarelui, deoarece va fi destul de intuneric in interior, cu lumina de afara inca suficient de puternica pentru a o vedea. Aceste mici pete de lumina reprezinta de fapt distantari ale tiglelor acoperisului, fiind spatii ce reprezinta neetanseizari, pe unde poate patrunde apa de ploaie. Pot insemna ca ai fisuri sau gauri in acoperis. Verifica acoperisul pentru a vedea daca reparatiile ar putea remedia daunele sau daca este necesara o inlocuire completa a acoperisului.In timpul verificarii anuale a acoperisului, verifica daca tigla metalica sau cea ceramica se poate misca liber. Aceasta este o situatie ce denota o slabire a acoperisului, chiar tigle lipsa. Pur si simplu pasind pe ele, le verifici starea, si vei intelege daca sunt necesare reparatii sau nu. Daca se observa tigle libere sau lipsa trebuie prevazute reparatii ale acoperisului. Un acoperis slab, cu tigle lipsa sau deteriorate, ar putea sa puna in pericol intreaga casa.Partea de sus a acoperisului ar trebui sa urmeze o linie dreapta de-a lungul crestei. In cazul in care exista o sa, altfel spus, o zona mai lasata in mijloc, acesta poate fi un semn de avertizare ca structura de rezistenta a acoperisului a inceput sa cedeze. Intr-o astfel de situatie se pot provoca daune care sa duca la prabusire, daca nu sunt detectate si tratate din timp. Lasarea acoperisurilor poate fi cauzata de expunerea frecventa la umiditate si o cantitate mare de apa, materiale defecte folosite, instalatii necorespunzatoare in ciuda materialelor de inalta calitate si materiale neadecvate, iar pentru tarile care se confrunta iarna cu o greutate prea mare pe acoperis, de la zapada la gheata. Este important sa eliberezi acoperisul de apa de ploaie, sa te asiguri ca materialele pentru acoperisuri sunt de calitate si au fost instalate corespunzator. De asemenea, ar trebui sa evaluezi cat de multa greutate poate tolera acoperisul.Intermitent este materialul plasat in jurul obiectelor care ies din acoperis, cum ar fi cosul de fum si gurile de aerisire ale acoperisului. Intermitent este conceptul pentru a preveni intrarea apei sub acoperis prin aparitia unor zone de cusaturi pe unde sa se scurga apa. Este alcatuit din bucati subtiri de materiale impermeabile, aluminiul si otelul galvanizat fiind cele mai populare. Oxidarea in timp si vremea mai aspra poate cauza degradarea intermitentului si infiltrarea apei.Verifica jgheaburile, mai ales dupa ploi mai serioase, daca se umplu cu particule nisipoase provenite din partea de acoperire de la. Desigur, cateva granule libere sunt normale, dar daca observi o crestere a reziduurilor, acesta poate fi un semn de avertizare. Invelisul protector al unui acoperis tinde sa se desprinda din cauza schimbarilor atmosferice, a expunerii constante la intemperii, a utilizarii pe termen lung si a umiditatii, ceea ce face ca acoperisul sa slabeasca.Pentru toate materialele folosite la acoperis se poate estima o perioada de garantie in cadrul careia acoperisul nu ar trebui sa aiba probleme deosebite. Cand vechimea acoperisului se apropie de trecerea perioadei de garantie trebuie un control mai atent. Daca in controalele periodice s-a sesizat aparitia unor probleme poate fi cauzata de folosirea unor materiale slab calitativ ce se cer inlocuite.Aceste piese sunt cele ce fac legatura intre doua planuri ale acoperisului. Sunt piese mai sensibile, care se pot deteriora cu usurinta din cauza vremii defavorabile si schimbatoare. Aceste creste sunt foarte susceptibile la crapaturi, din cauza miscarii cladirii si a inghetului, si, in cele din urma, pot fi dislocate si pot cadea la vanturi puternice.Acoperisul se bazeaza pe tigla si substrat pentru a nu permite apei sa patrunda sub el. De multe ori, din cauza umezelii substratul, neetansat bine, poate putrezi si in felul acesta acoperisul este compromis si trebuie inlocuit.