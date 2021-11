3 idei creative de amenajare a livingului

La ora actuala, majoritatea camerelor de zi pe care le vezi prezentate in cataloage si magazine se axeaza pe doua elemente standard: canapeaua si televizorul. Totul graviteaza in jurul acestor doua obiecte. In plus, nuantele folosite de cele mai multe ori raman in zona neutra: crem, gri, bej, alb si negru, cu rare accente de culoare.

1. Living colorat si modern

2. Accentul pe forme

3. Livingul cu aer de vacanta

Dar ce faci atunci cand vrei un living diferit, care nu se inscrie in decorul clasic, abordat de cei mai multi? Ei bine, poti folosi ideile de mai jos si poti implementa ceea ce ti se potriveste. La final, vei obtine un spatiu special, plin de personalitate, care te va face sa te simti extraordinar chiar si in cele mai banale zile.Un living aparte poate fi un living intens colorat. Totusi, nu iti imagina o dezordine haotica de nuante. Dimpotriva, vorbim despre o paleta de culori bine studiata.Poti opta pentru o paleta pastelata, cu nuante de verde, roz pudrat, galben pai, bleu deschis si alte tonuri asemanatoare. Totodata, poti alege si o paleta cromatica mai indrazneata, cu una sau doua culori principale si mai multe nuante secundare. Intr-un asemenea design interior, se potrivesc perfect cativa tabureti puf pentru living , in culori diferite, care sa completeze nuanta canapelei, a covorului si a pernelor decorative. Nu ezita sa te joci si sa-ti lasi creativitatea sa se manifeste! Nu in ultimul rand, integreaza in design si tablouri abstracte, la fel de vesele si de inedite. Iar daca ai adunat suvenire din vacante, pune-le in lumina pe rafturi speciale.Uneori, acel aer special al unei incaperi este datorat geometriei in spatiu. Daca vrei sa obtii un living modern si cu adevarat unic, poti implementa un design focalizat pe arhitectura, pe forme si pe dimensiuni care se combina armonios. De exemplu, poti alege o canapea cu linii foarte drepte si clare, alaturi de o masuta de cafea patrata si o lampa cu picior, rotunda, care sa indulceasca formele si sa echilibreze designul. De asemenea, poti cumpara o canapea rotunjita, cu forme ondulate, alaturi de tabureti in acelasi stil. Apoi, opteaza pentru un model creativ de rafturi asezate strategic pe peretele din spate, pentru a accentua diferentele si pentru a forma un echilibru desavarsit. Nu uita sa te joci cu formele si la nivelul covoarelor, decoratiunilor interioare si tapetului. Poti obtine efecte uimitoare!Adori calatoriile, natura si spatiile care te invita la relaxare profunda? Atunci, aceasta idee ti se potriveste perfect. Mai ales ca nu e obligatoriu ca livingul sa contina doar o canapea, o masuta si un televizor imens. Pentru inceput, vopseste unul dintre cei patru pereti ai incaperii in verde alpin sau aplica un tapet tropical, cu imprimeuri inspirate de natura: palmieri, branzi, vegetatie luxurianta, pasari si animale. Apoi, alege o canapea care sa se piarda usor in peisaj, in nuante naturale apropiate si pune perne-accent din aceeasi gama cromatica.Poti aduce in living un aer fresh, cu ajutorul unui hamac cu suport fix sau al unui leagan plutitor. Amenajeaza-ti un colt de relaxare cu o saltea de pilates, paturi si pernute, apoi completeaza totul cu plante naturale de mari dimensiuni, in ghivece interesante. Astfel, vei obtine un living total diferit fata de cele standard, in care te vei putea simti zilnic ca in vacanta!Acestea sunt doar cateva idei de la care poti porni pentru amenajarea livingului tau ideal. Pune in practica doar ceea ce ti se potriveste folosind elemente care te reprezinta pe tine si familia ta. Rezultatul te va uimi, fara indoiala!