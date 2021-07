4 criterii de care sa tii cont cand alegi canapeaua pentru birou

Mobilarea biroului este un proces care necesita timp si atentie. Din fericire, in ziua de azi gasesti tot ce ai nevoie pentru amenajarea spatiului de lucru pe internet, astfel ca nu trebuie sa mai mergi in magazinele fizice pentru a alege piesele potrivite. Acest avantaj este deosebit de important pentru antreprenori si pentru cei ce lucreaza de acasa si vor sa economiseasca timp si sa gaseasca, totodata, oferte avantajoase.

Cand vine vorba de alegerea unei canapele fixe pentru birou, s-ar putea sa ai o idee despre ce-ti place, insa cand incepi sa te uiti la modelele din magazinele online, este foarte posibil sa gasesti numeroase produse care sa se potriveasca cerintelor si preferintelor tale. Pentru a alege canapeaua ideala pentru biroul tau, te sfatuim sa tii cont de urmatoarele 4 criterii de selectie.1. Dimensiunea birouluiEste esential sa iei in considerare dimensiunea biroului si implicit a zonei unde planuiesti sa asezi canapeaua. Doar asa vei putea decide daca optezi pentru o canapea cu doua locuri, cu trei locuri sau pentru un coltar. Nu cumpara o canapea fara sa analizezi aceste detalii inainte, deoarece trebuie sa-ti ramana suficient spatiu pentru restul mobilei si pentru ca tu, angajatii si partenerii care intra in birou sa se deplaseze confortabil prin incapere. Daca ai un birou mic, alege o canapea compacta, eventual cu spatiu de depozitare. Daca biroul tau este mare, poti achizitiona o canapea mare, chiar si un coltar.2. Designul canapeleiMobila din birou este o extensie a afacerii si activitatii tale profesionale. Cand vine vorba de design, consecventa este cruciala, deoarece ajuta la crearea unui aspect ordonat si unitar. Alege o canapea care arata bine in incapere si se potriveste cu restul pieselor din birou. Canapelele sunt puncte focale ale oricarui spatiu, asa ca ar trebui sa fie alese cu mare atentie.Daca iti place stilul modern, poti opta pentru canapele cu design tranzitional, linii drepte, in diferite culori. Daca vrei sa dai biroului o nuanta eclectica, atunci poti achizitiona o canapea cu aspect clasic, retro sau vintage.3. ConfortMobila din birou trebuie sa fie confortabila, dat fiind faptul ca acesta este un spatiu unde petreci ore in sir. Pe langa asta, canapeaua este locul unde atat angajatii, cat si partenerii se aseaza atunci cand intra in incapere. Asadar, este esential sa cauti o canapea confortabila, care sa satisfaca nevoile tale, ale angajatilor si ale partenerilor de afaceri ce-ti calca pragul.4. Materialul canapeleiCand alegi canapeaua pentru birou, functionalitatea trebuie sa primeze in fata aspectului. Aceasta piesa de mobilier trebuie sa aiba o durata de viata de cel putin 5 ani, asa ca opteaza pentru un model realizat dintr-un material durabil. De asemenea, structura trebuie sa fie facuta dintr-un material rezistent, care nu cedeaza cu una, cu doua.Tine cont de criteriile prezentate in acest articol si vei alege simplu si rapid o canapea fixa perfecta pentru biroul tau. Mult succes!