Adaugă o notă magică curții tale cu o pergolă bioclimatică

Daca iti doresti sa adaugi un element de interes in arhitectura gradinii tale si inca nu ai gasit o modalitate potrivita prin care sa faci asta, atunci poate este momentul sa iti indrepti atentia catre o pergola bioclimatica. Datorita aspectului lor inedit, acestea iti vor aduce atat avantaje din punct de vedere estetic, cat si din perspectiva functionala, fiind ideale pentru a te proteja de capriciile vremii. Desigur, pergolele pot fi folosite in numeroase spatii, de la terase si pana la restaurante, reusind sa creeze o atmosfera intima, ideala pentru a te relaxa si pentru a te bucura de vremea frumoasa. La Shading vei avea acces la o gama complexa de pergole, realizate in asa fel incat sa se incadreze perfect in viziunea pe care o ai pentru gradina ta.

Pergole realizate din materiale rezistente

Pergolele bioclimatice iti permit sa te relaxezi pe terasa in orice moment al anului

Alege un design minimalist pentru restaurant sau terasa

Adauga un strop de senzational cu ajutorul luminilor LED

Daca in urma cu cativa ani pergolele erau accesorii simple cu stalpi, astazi, acestea sunt adevarate constructii complexe, care pot schimba complet infatisarea curtii tale. Fie ca iti doresti pur si simplu sa ai un spatiu in care sa te poti relaxa in diminetile de vara, fie ca vrei sa te asiguri ca te poti bucura de o cafea afara chiar si atunci cand conditiile meteo nu sunt de partea ta, cu certitudine vei putea gasi o pergola bioclimatica pe gustul tau.Pentru ca tu sa te poti bucura de protectie cat mai buna, este important sa te indrepti catre un accesoriu realizat din materiale cat mai bune. De exemplu, pergola retractabila bioclimatica construita de cei de la Shading este conceputa in intregime din aluminiu, astfel incat rezultatul final este elegant, minimalist si are in acelasi timp toate caracteristicile de durabilitate si siguranta de care ai putea avea nevoie. Comparativ cu pergolele traditionale realizate din membrana PVC, acest model este prevazut cu lamele de aluminiu care se rotesc in functie de preferintele tale. Mai mult, acest atribut transforma pergola bioclimatica intr-o solutie mult mai rezistenta, in special in timpul anotimpului rece.In cazul in care vei opta pentru un asemenea accesoriu, trebuie sa stii ca ai facut o investitie in confortul tau. Gratie sistemului inteligent si materialelor utilizate in constructia pergolei vei avea posibilitatea de a controla in totalitate atat caldura ce provine natural de la soare, cat si ventilatia incorporata in sistem. Astfel, te vei putea bucura de o temperatura optima in orice anotimp, fara sa iti faci griji cu privire la evacuarea apei sau a zapezii.In cazul in care iti doresti sa deschizi o terasa si doresti sa folosesti o pergola, iti recomandam sa ai in vedere ca spatiul tau exterior sa se completeze perfect cu cel interior. Asadar, o pergola cu un design cat mai simplu este ideala pentru o orice afacere de tip HORECA pentru ca nu iti limiteaza in niciun fel imaginatia.Un alt avantaj al pergolelor bioclimatice de la Shading este acela ca accesoriile au in componenta lor un sistem LED incorporat pe marginea pergolei. Cu ajutorul acestuia vei putea sa creezi o atmosfera mai intima si mai prietenoasa, care in mod sigur va schimba complet infatisarea curtii tale.