Amenajarea bucatariei: 3 Idei de design modern & practic

Bucătăria este una dintre cele mai importante camere din casă și este important să fie amenajată într-un mod funcțional și practic. Dacă toate elementele sunt proiectate corect și spațiile sunt optimizate, vei putea obține un spațiu în care vei putea petrece timp cu familia, sau în care să îți inviți musafirii.

Go green

Industrial

Dulapuri statement

Atunci când membri familiei ocupă restul camerelor și ai nevoie de liniște pentru un apel de la muncă sau vrei doar să lucrezi în liniște, bucătăria poate fi chiar și un spațiu productiv foarte bun. Ți-am pregătit 3 idei de design modern și practic pentru amenajarea bucătăriei.Nuanțele de verde și-au făcut locul în portofoliile de design interior pe toate planurile, de la sufragerie și băi, până la bucătării. Un aspect modern și practic se poate obține ușor prin alăturarea mobilierului verde deschis cu marmura. Venaturile din marmură alăturate nuanțelor de verde conferă un plus de dramatism și de stil.În acest context, "verdele" iese din contextul design-ului și capătă noi valențe. Grădinile smart pe care le poți plasa în bucătărie sunt din ce în ce mai căutate, deoarece îți permit să ai la dispoziție mereu condimentele tale preferate.O bucătărie cu aer industrial reprezintă o abordare modernă și inedită, dar și o alegere practică, deoarece acest stil se va potrivi mult mai bine cu toată aparatura de bucătărie de care ai nevoie, spre deosebire de o bucătărie tradițională pentru care este greu să găsești substitute adecvate.Poți combina scaune din lemn și picioare din metal cu lămpi din cupru, iar pentru pereți, cărămizile false sunt cea mai bună alegere. Optează pentru culori închise cu câteva accente calde și blat din lemn nefinisat.Atunci când vrei să ai o bucătărie modernă și ieșită din tiparele clasice, alege culori statement pentru dulapuri. Dacă bucătăria ta are insulă, aceasta poate fi vopsită într-o culoare aprinsă, precum galbenul. Aceasta va deveni piesa de rezistență în jurul căreia se va construi întregul design. Tapetul și printurile au deveni populare chiar și pentru bucătărie – iar aici este vorba chiar despre dulapuri.Atunci când optezi pentru dulapuri statement, nu trebuie să mai cauți alte idei amenajare bucatarie , pentru că vei avea elementele centrale și vei putea alege piese simple în rest. Poți alege un blat simplu și scaune care să respecte notele minimaliste.Amenajarea bucătăriei necesită atât stabilirea unor linii de design, cât și proiectarea unui mobilier funcțional. Din acest motiv, este bine să apelezi la specialiști care vor realiza un plan în concordanță cu nevoile tale, mai ales având în vedere că fiecare persoană are obiceiuri culinare diferite. Dacă ești o persoană care gătește des, bucătăria va fi proiectată diferit de cea a unei persoane care folosește această cameră mai mult pentru muncă sau pentru a petrece timp cu prietenii.