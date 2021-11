Amenajarea spatiului de lucru in bucatarie - 5 aspecte importante

Atunci cand amenajezi zona de lucru dintr-o bucatarie, este important sa ai in vedere cateva aspecte practice, care tin de organizare si functionalitate, pentru a face totul cat mai usor de folosit. Bucataria reprezinta nu doar locul in care iti savurezi cafeaua de dimineata sau bei un vin bun seara, alaturi de prieteni, ci, cel mai important, locul in care se pregateste frecvent masa. Din acest motiv, pe langa aspectele estetice, trebuie sa ai in vedere criterii practice si ergonomice in amenajarea spatiului de lucru de aici.

1. Amenajarea spatiului de lucru in functie de configuratia bucatariei

2. Importanta unui blat de calitate

3. Iluminarea moderna deasupra blatului de lucru

4. Pastreaza o nota simpla in amenajarea spatiului

5. Nu uita sa "incalzesti" atmosfera

Iti oferim mai jos cateva aspecte importante privind amplasarea eficienta a celor mai importante piese din bucatarie, care te vor ajuta sa creezi spatiul de lucru util si functional pe care il doresti.Este important sa proiectezi amenajarea spatiului din bucatarie in functie de suprafata de care dispui, dar si de posibilitatea ta de miscare in jurul elementelor principale: utilitatile, zona de pregatire a mancarii si cea de servire. Pe cat posibil, trebuie sa ai in vedere posibilitatea unui trafic si a unui acces cat mai fluid, neintrerupt.Cel mai important aspect e reprezentat insa de accesul facil la cele trei elemente principale din bucatarie: aragaz, chiuveta, frigider. Pentru o configurare optima si ergonomica, aceste elemente trebuie sa fie dispuse sub forma unul triunghi echilateral, la o distanta de maxim trei metri una fata de cealalta.Daca dispui de o bucatarie lunga si ingusta, aseaza mobilierul cu zona de lucru pe latura unde sunt instalate utilitatile, si lasa libera partea opusa pentru servirea mesei.Intr-o bucatarie deschisa, o solutie eleganta este insula de bucatarie, plasata in imediata apropiere a zonei de utilitati. Pe aceasta o poti organiza fie doar pentru servirea mesei, fie ca si o parte de zona de lucru si partial pentru utilitati.Un alt aspect important in amenajarea bucatariei este dimensiunea si configuratia blatului de lucru. Poti oferi continuitate activitatii tale doar prin faptul ca ai la dispozitie suficient spatiu care poate fi alocat blaturilor. Acest lucru e valabil si intr-o bucatarie dreptunghiulara si ingusta, dar si intr-una in care fronturile de lucru sunt dispuse pe doi pereti. Foloseste un blat de lucru lung, fara intreruperi, pentru a te bucura de toata suprafata pe care o ai la dispozitie.Este important insa si sa alegi blatul dintr-un material cat mai calitativ, pentru a te bucura pe deplin de toate beneficiile acestuia. Preferabil, blatul trebuie sa fie impermeabil, cat mai rezistent la zgarieturi si socuri, iar culoarea sa sa nu evidentieze petele ori picaturile de apa. Cele mai bune materiale pentru blatul de lucru sunt marmura, granitul sau lemnul masiv, finisat.La fel de important pentru activitatea in conditii optime in bucatarie este iluminarea zonei de lucru. Accesorizeaza aceasta zona fie cu lampadare moderne, amplasate deasupra insulei de bucatarie, fie cu spoturi incastrate in zona blatului.In zona in care lucrezi vei avea nevoie de o iluminare directa atunci cand te afli in bucatarie, iar cu ajutorul unor spoturi de lumina amplasate atent te vei bucura de aceasta exact in zonele cele mai importante de aici.Pentru o amenajare cat mai eficienta a spatiului de lucru, dar si pentru a te bucura de libertate cat mai mare de miscare, mizeaza pe piesele de mobilier strict necesare in bucatarie, si preferabil pe decoratiuni sau accesorii in numar limitat. Este important ca acestea sa nu incarce excesiv spatiul pe care il ai la dispozitie, iar majoritatea trebuie sa aiba si un rol practic.De exemplu, un mobilier deschis la culoare, cu suficiente spatii de depozitare, si cateva etajere pe care poti depozita atat ustensile de bucatarie cat si mici plante decorative, sunt de ajuns si de efect pentru a ajuta sa pastrezi o nota cat mai simpla si functionala in bucatarie.Pentru a te bucura la maxim de amenajarea eficienta a spatiului din bucatarie, nu uita sa aduci un plus de culoare si de caldura cu ajutorul unui covor primitor amplasat in zona de lucru. Acesta va reprezenta nu doar un truc vizual potrivit, care va schimbe aspectul general de aici, ci va aduce caldura...la propriu!Pentru a te bucura de toate avantajele unui covor in bucatarie , alege unul in culori complementare celor existente deja aici. Covoarele moderne sunt potrivite atat pentru bucatarii clasice, cat si pentru cele cu o tenta contemporana.Alege un covor in culori vii si vesele, mai ales daca ai o mobila de bucatarie monocromatica sau in maxim doua culori, si unul cu design grafic sau chiar traditional daca ai o bucatarie amenajata in stil clasic, industrial sau minimalist.In zona blatului de lucru poti opta si pentru o traversa, in culorile potrivite ambientului general, pentru a te bucura cu totul de acest plus de caldura si de intimitate adus de acest element important din bucatarie. Si de ce nu, un covor amplasat in zona de lucru poate fi acel element de care aveai nevoie pentru a te ajuta sa gatesti mai cu spor!