Amenajarea spatiului de lucru in dormitor: 5 greseli de evitat

Ai fost nevoit sa iti muti biroul acasa pe timp de pandemie sau, pur si simplu, vrei sa ai un spatiu de lucru linistit si organizat in propria locuinta?

Amenajarea acestuia poate reprezenta o adevarata provocare, insa nu si atunci cand stii cu exactitate ce greseli sa eviti.Asadar, daca urmeaza sa iti organizezi un birou in dormitor sau sa iti optimizezi biroul pe care deja il ai, iata ce sa eviti pentru a obtine un spatiu optim pentru productivitate si inspiratie!Cea mai des intalnita greseala in randul celor care isi amenajeaza un birou in dormitor este sa il aseze intr-un spatiu lipsit de lumina naturala, precum peretele opus ferestrei sau un colt de incapere ferit de razele soarelui.Indiferent catre ce punct cardinal este orientat dormitorul tau, aseaza biroul, pe cat posibil, in dreptul ferestrei, pentru a avea parte de lumina naturala pe tot parcursul zilei.Apoi, instaleaza cel putin o lampa dedicata lucrului la ore in care lumina zilei nu este prezenta. Opteaza pentru o lumina neutra, nici calda, nici rece, care sa imite lumina naturala si sa ajute puterea de concentrare fara sa iti oboseasca ochii.Multe persoane aleg sa foloseasca acelasi scaun si pentru masuta de machiaj, si pentru lucratul la birou. Altele utilizeaza un taburet sau o banca pentru dormitor, pentru a economisi spatiu.Chiar daca astfel de obiecte multifunctionale te pot ajuta sa ai mai mult loc liber, trebuie sa stii ca, pentru sanatatea ta, este indicat sa investesti intr-un scaun de birou, special creat pentru a sustine coloana vertebrala.Nu numai ca vei reusi sa fii mai productiv (a), dar vei evita durerile in zona cervicala si lombara, senzatia de picioare amortite sau durerile de genunchi.Daca ai decis sa ai un birou, pastreaza suprafata de lucru doar pentru obiecte care au legatura cu zona ta de lucru: agenda, laptop, mouse, un pahar cu apa, pixuri, post-it-uri etc.Evita sa pastrezi pe birou produse de ingrijire, creme, produse cosmetice, parfumuri sau alte obiecte care distrag atentia si creeaza aglomeratie in zona in care vrei sa te concentrezi si sa fii productiv (a).In schimb, nu ezita sa personalizezi biroul si sa nu duci totul intr-o zona plata si fara personalitate. In fond, ai nevoie si de o atmosfera calda si placuta atunci cand lucrezi!Daca ai posibilitatea sa amenajezi camera de la zero, trebuie sa iei in calcul proportiile. Cu alte cuvinte, daca vrei sa ai suficient loc pentru un spatiu de lucru, cumpara un pat de dimensiuni potrivite, care sa permita existenta ambelor zone – lucru si odihna.Poti cauta paturi pentru dormitor cu sertar sau simple , in functie de dimensiunile dormitorului tau. Cele cu spatiu pentru depozitare te pot salva de foarte multe probleme!De asemenea, ai grija si la alegerea noptierelor. Opteaza pentru unele functionale, estetice, dar care sa nu ocupe enorm de mult spatiu.Chiar daca amenajezi un spatiu de lucru in dormitor, nu inseamna ca trebuie sa vezi non-stop biroul. Acest lucru iti poate aduce stres si anxietate, caci iti vei aminti lucruri legate de taskuri chiar si atunci cand te pregatesti pentru somn.Asadar, incearca sa pui biroul intr-un colt al camerei din care nu este foarte vizibil atunci cand stai in pat si te relaxezi. Poti sa folosesti chiar si un corp de mobilier separator.In final, nu uita sa pastrezi suficient spatiu pentru documentele si accesoriile de care ai nevoie atunci cand lucrezi si sa pastrezi o ordine in ceea ce priveste cablurile. Aceste mici detalii fac o diferenta uriasa!