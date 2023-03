Avantajele folosirii fibrelor de armare a betonului / sapei

Ca aliat al constructorilor de peste 30 de ani, Conmec depune constant eforturi pentru informarea pietei si furnizarea de solutii in conformitate cu standardele si normativele internationale in domeniul constructiilor rezidentiale, industriale, comerciale sau chiar militare. De aproape 10 ani investim timp, efort si capital pentru crearea si distribuirea in spatiul public a unor mesaje de interes general, informatii si idei care sa contribuie la dezvoltarea coerenta, sigura si stabila a zonei constructiilor.

Asigura o armare tridimensionala, distribuita in intreaga masa. Acest lucru inseamna ca oricare ar fi avantajele aduse de aceasta tehnica, aceste avantaje se vor reflecta punctual in fiecare parte a amestecurilor (betoane, sape, mortare).

Aduc avantaje structurale dar si nestructurale. Pentru inginerii constructori acest lucru inseamna multe lucruri simultan, probabil ca pot vorbi zile intregi numai pe acest subiect. Pentru cei care nu apartin domeniului, pentru care este si articolul de fata conceput, asta inseamna ca se mareste rezistenta atat a constructiei in general, avand o structura mai puternica, mai rezistenta, dar si peretii, placile sau pardoselile individual devin local mai rezistente la socuri mecanice, la intemperii, la agenti chimici etc.. Le vom enumera mai jos.

Elimina fisurile datorate contractiilor si tensiunilor;

Mareste rezistenta la uzura, atat uzura generata de impact, cat si cea generata de ciclurile inghet - dezghet, cicluri ce obliga materialele de constructii la dilatare si contractie;

Reduce in foarte mare masura permeabilitatea betoanelor si a mortarelor;

Creste rezistenta la intindere si a ductilitatii;

Creste nivelul de elasticitate a betonului, conferind acestuia un grad crescut de rezistenta;

Fibrele nu ruginesc;

Ofera protectie uniforma in intreaga masa;

Articolul de astazi este un rezumat al celor mai importante motive pentru care armarea betonului si a sapei se practica in intreaga lume, in special in zonele dezvoltate care apreciaza durabilitatea si calitatea. De asemenea, vom vorbi si despre utilitatea procesului de armare a betonului ori a sapei.Sa incepem.Folosirea fibrelor de armare in compozitia betonului, sapei sau a caramizilor este o practica foarte veche. Fara exagerare, putem spune ca este o practica folosita de secole. Totul a inceput acum foarte mult timp cu observatia ca armarea caramizilor nearse (de chirpici, adica) le facea foarte rezistente. Se rupeau mult mai greu, erau mai rezistente la actiuni mecanice si socuri, la intindere etc.. Aceasta practica a devenit extrem de populara in intreaga lume. Extinderea acestei practici in cazul betonului, chiar daca acesta este folosit inca din perioada romana, a devenit populara de abia incepand cu jumatatea secolului 19, cand a aparut si primul patent pentru fibre de armare a betonului.Chiar daca armarea betonului cu fibre (din diferite materiale) a devenit o practica populara in ultima suta de ani, importanta si avantajele acestui tip de intarire a betonului au facut-o sa creasca exponential in uz. Mai mult decat atat, cercetarile facute la reputate universitati din lume au testat si dezvaluit care sunt principalele avantaje ale folosirii fibrelor de armare.Astfel, care sunt aceste avantaje ale folosirii fibrelor de armare a betonului, sapei sau mortarului?Daca esti interesat (a) si vrei sa afli mai multe informatii despre acest subiect, te invitam sa accesezi site-ul nostru. Complexitatea subiectului si volumul de informatii face ca aceasta tema sa poata fi tratata corespunzator intr-o serie mai lunga de articole, serie de articole in care prezentul text este doar un inceput.Conmec - aliatul constructorilor de peste 30 de ani.