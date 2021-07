Avantajele sculelor cu acumulatori

Cu atat de multe tipuri de scule electrice si cu atat de multe branduri care se gasesc in ziua de astazi e destul de greu sa te decizi cu usurinta atunci cand iti achizitionezi o unealta.

Daca ai un buget redus si lucrezi in jurul casei esti tentat sa iti achizitionezi produse din gama hobby fara sa iei in calcul daca unealta pe care te-ai hotarat sa o cumperi chiar face fata nevoilor tale.E adevarat ca pentru cateva gauri in pereti si cateva insurubari atunci cand ai nevoie sa montezi un pat crezi ca oricum nu ai nevoie de prea mult. Dar ce faci atunci cand iti dai seama ca acumulatorul tau de 1.3 Ah se consuma imediat si nu iti ajunge sa montezi nici macar patul? E clar ca de dulapul de haine nici nu mai are sens sa pomenesc, poate doar daca montezi cate putin in fiecare zi. Asa cum probabil ti-ai dat seama, de o masina de insurubat cu acumulator o sa ai oricum nevoie. Cunoscuta si sub denumirea de bormasina sau autofiletanta, poate executa lucrari in mai multe tipuri de materiale, nu doar in lemn, atentie insa la specificatiile tehnice.O scula cu acumulatori este o alegere mai costisitoare fata de una cu fir, dar are marele avantaj ca daca ai si alte scule de la acelasi brand si din aceeasi clasa de tensiune, poti sa cumperi doar corpul sculei si sa folosesti acumulatorii pe care deja ii ai. Printre avantaje se numara: greutate si dimensiuni reduse, ceea ce inseamna ca poti lucra cu ele si deasupra capului sau in pozitii incomode, lucrezi de oriunde (nu mai depinzi de priza, trebuie doar sa te asiguri ca ai acumulatorii incarcati), emisii reduse de fum (in special pentru echipamentele grele alimentate cu benzina/motorina), nu te mai incurci de cabluri etc.Daca stai la casa si folosesti o centrala pe lemne mai mult ca sigur ai nevoie si de o drujba, cunoscuta si sub denumirea de fierastrau cu lant. Drujbele cu acumulatori sunt ideale pentru acest tip de activitate pentru ca scapi de fumul puternic dat de noxe, nu mai ai grija amestecului de combustibil-ulei (daca nu e preparat corect risti sa strici drujba). Asigura-te ca esti echipat corespunzator de fiecare data cand o folosesti, siguranta este intotdeuna pe primul plan: pantaloni, bocanci, ochelari, manusi, toate cu protectie.Ce ai zice daca ai putea sa folosesti acumulatorii de la bormasina la drujba? Pana acum cativa ani acest lucru era doar un vis frumos, dar acum, datorita tehnologiei din gama Power-X-Change (PXC) dezvoltata de Einhell poti face asta cu toate sculele cu acumulatori de la acest brand, indiferent daca vorbim de o masina de gaurit si insurubat, de o drujba, de un fierastrau, de un slefuitor etc. Acesti acumulatori sunt compatibili cu toate sculele, au o tensiune standard de 18 V si un amperaj cuprins intre 1.5 Ah si 5.2 Ah. Marele avantaj este ca daca ai deja un acumulator, in viitor cumperi doar corpul sculei (fara acumulator) si in felul acesta, economisesti.