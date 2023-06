Avantajele țiglei metalice (Bilka) față de alte materiale de acoperiș

Acoperișul reprezintă o etapă crucială în construcția locuinței tale, iar materialele alese pentru construcția acestuia sunt importante pentru rezistența întregii locuințe. În momentul actual, piața oferă o mulțime de soluții de învelitori pentru acoperiș, una dintre cele mai apreciate astfel de materiale fiind țigla metalică de la Bilka.

Principalele avantaje ale țiglei metalice Bilka

Tabla pentru acoperiș are o durată de viață de minim 50-60 ani.

Potrivită pentru toate tipurile de climă

Montare eficientă și rapidă

Cât de des trebuie asigurată mentenanța țiglei metalice?

Compania românească a reușit să fie apreciată pentru producerea acestui material datorită unui cumul de factori. Prețul avantajos, rezistența, varietatea de culori, montajul rapid și eficient și greutatea redusă sunt doar câteva dintre avantajele acestei învelitori. Tabla pentru acoperiș poate fi folosită atât pentru case, cât și pentru a acoperi spațiile comerciale.Spre deosebire de alte învelitori, țigla metalică Bilka vine la pachet cu o listă lungă de avantaje. Despre câteva dintre cele mai importante caracteristici vom discuta și în următoarele rânduri.Unul dintre cele mai importante avantaje ale țiglei metalice Bilka este durabilitatea sa. Acest tip de țiglă poate rezista până la 50-60 de ani sau chiar mai mult, dacă i se asigură o mentenanță adecvată. În comparație cu alte materiale, țigla metalică oferă o rezistență mult mai mare la uzură și intemperii. Mai mult decât atât, această învelitoare este eficientă și împotriva mucegaiului și își demonstrează eficiența atât în perioada rece a anului, cât și în timpul verii.Tabla tip țiglă este fabricată din oțel zincat, ceea ce îi conferă o rezistență sporită la intemperii, cum ar fi ploaie, zăpadă, grindină și vânt. Acest lucru o face ideală pentru zonele cu climă capricioasă sau schimbătoare. De asemenea, țigla metalică are un coeficient de dilatare termică scăzut, ceea ce înseamnă că nu se va deforma sau deteriora în urma fluctuațiilor de temperatură.Țigla metalică de la Bilka este mai ușoară decât majoritatea învelitorile realizate din alte materiale, cum ar fi betonul sau ceramica. Această caracteristică reduce timpul necesar pentru montarea acoperișului și poate scădea costurile asociate cu manopera. În plus, greutatea redusă a țiglei metalice permite o susținere mai ușoară a structurii, fără a fi nevoie de consolidări suplimentare.Învelitoarea oferită de Bilka se bazează pe un sistem de prindere prin suprapunere și prindere cu șuruburi autofiletante, proces care asigură o etanșeitate perfectă.În comparație cu alte materiale de acoperiș, tigla metalica Bilka necesită o mentenanță redusă. Datorită rezistenței la coroziune și deteriorare, este suficient să verificați acoperișul o dată pe an pentru a depista eventuale probleme sau deteriorări. În plus, curățarea țiglei metalice este simplă, putând fi realizată cu ajutorul unui furtun și a unei perii moi.În cazul în care observați mici probleme sau deteriorări în timpul inspecției anuale, este important să le abordați cât mai curând posibil pentru a evita agravarea situației. Dacă locuința se află într-o zonă cu condiții meteorologice mai dure, cum ar fi furtuni frecvente sau ploi abundente, este posibil să fie necesară o inspecție mai atentă a sistemului de scurgere.Dacă în urma inspecției constatați că există acumulare de murdărie sau mușchi pe țigla metalică, este recomandat să curățați acoperișul utilizând o perie moale și apă, fără a apela la detergenți abrazivi sau la metode de curățare cu presiune ridicată, care ar putea deteriora stratul de protecție al țiglei.Țigla metalică este o alegere potrivită pentru toate tipurile de construcții, iar Bilka este un producător care merită toată atenția atunci când aveți nevoie de soluții pentru acoperișuri. Evaluați cu atenție toate opțiunile disponibile pe piață înainte de a face o achiziție și țineți cont de sfaturile specialiștilor în construcții.