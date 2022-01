Avantajele unui acoperiș din tablă cutată

Acoperișul din tablă cutată este durabil și rezistent

Acoperișul din tablă cutată nu implică un cost mare

Montaj rapid, datorită greutății și dimensiunilor reduse

Tabla cutată – soluție versatilă pentru orice tip de acoperiș

Tabla cutată este o variantă pe care o aleg tot mai mulți proprietari de case sau de clădiri cu diverse destinații, alta decât cea rezidențială, datorită avantajelor pe care le implică utilizarea sa ca material pentru acoperiș.Am încercat să cuprindem în acest articol cât mai multe avantaje ale unui acoperiș din tablă cutată, cu ajutorul specialiștilor de la RoofArt. Dacă ești interesat de o astfel de opțiune pentru acoperiș și îți dorești să te informezi cu privire la beneficiile utilizării tablei cutate, poți consulta detaliile de mai jos.Un acoperiș din tablă cutată va rezista un timp îndelungat, mai ales dacă materia primă din care este făcuta tabla este oțelul de o calitate foarte bună și care este protejat de straturi de acoperire cu performanțe tehnice ridicate. Cu precădere, oțelul nordic, din care este făcută tabla cutată RoofArt, are caracteristici tehnice unice, iar acoperișurile făcute din acest material rezistă zeci de ani. Durabilitatea este garantată de producătorii profesioniști precum RoofArt, care oferă certificate de garanție, de conformitate și de proveniență a materiei prime pentru produsele pe care le oferă.Un acoperiș din tablă cutată este rezistent din toate punctele de vedere. Nu doar rezistența în timp este specifică acoperișurilor din tablă cutată, ci și rezistența la acțiunea diverșilor factori mecanici sau cea în fața capriciilor vremii. Dacă este montat corespunzător, un acoperiș din tablă nu va fi afectat de vânturi puternice, ploi abundente sau căderi masive de zăpadă. RoofArt oferă posibilitatea sporirii rezistenței panourilor din tablă cutată, prin adăugarea unui profil suplimentar de rigidizare. Poți alege o astfel de variantă dacă montajul tablei cutate se va face pe o suprafață extinsă.În general, prețul tablei cutate este unul extrem de accesibil. Bineînțeles, pe piață există fluctuații datorate calității produselor sau modelelor de tablă cutată. Însă, dacă nu dispui de un buget prea mare, acest lucru nu înseamnă că va trebui să faci rabat de la calitate. RoofArt oferă calitate la prețuri competitive, precum și opțiunea de a alege un model potrivit proiectelor cu buget și dimensiuni reduse. Lungimea panourilor de tablă cutată poate fi adaptată în funcție de proiect, ceea ce înseamnă pierderi minime de material și, implicit, costuri reduse.Costul redus nu se referă doar la achiziționarea tablei cutate, ci și la montajul său. Concret, tabla cutată se poate monta direct peste învelitoarea existentă în majoritatea cazurilor. Astfel, se vor economisi banii necesari pentru demontarea acoperișului existent. Iar când vine vorba despre montajul propriu-zis al tablei cutate, acesta se realizează ușor și rapid, la costuri mult mai reduse, în comparație cu alte tipuri de acoperișuri. În urma montajului corect, un acoperiș din tablă cutată pentru casă va avea nevoie de întreținere minimă, ceea ce înseamnă că nu va fi nevoie de costuri mari cu lucrările de mentenanță.Așa cum am menționat, montajul tablei cutate se face rapid și ușor. Acest avantaj se datorează greutății specifice reduse pe care o are acest material, precum și dimensiunii panourilor, care sunt ușor de manevrat. Concret, în cazul tablei cutate de la RoofArt discutăm despre o greutate aproximativă de 4 kg/mp și de lungimi cuprinse între 300mm și 6000mm.Versatilitatea tablei cutate este un atribut cunoscut de către toți cei care lucrează în domeniul construcțiilor. În primul rând, în afară de acoperișuri, aceasta poate fi utilizată pentru multiple alte aplicații: garduri, fațade, pereți despărțitori, plafoane sau lambriuri.Referindu-ne strict la acoperiș, tabla cutată este potrivită pentru casă, hale industriale, clădiri de patrimoniu și orice tip de construcții de mici sau mari dimensiuni. La acoperiș, tabla cutată poate fi utilizată inclusiv în zona sageacului și a streașinii. Un sageac din tablă cutată care închide acoperișul la streașină va asigura ventilare optimă în zona respectivă, mai ales dacă optezi pentru tablă cutată cu profil perforat de la RoofArt.Mai mult, în funcție de specificațiile proiectului, RoofArt îți oferă posibilitatea de a alege între mai multe dimensiuni ale lățimii cutei. Ca recomandare din acest punct de vedere, pentru proiecte de mici dimensiuni poți alege un model de tablă cutată cu lățimea cutei de 8mm, pe când în cazul construcțiilor de mari dimensiuni se pretează modele de tablă cutată cu înălțimea cutei de 18mm.Pentru a beneficia de toate avantajele tablei cutate , în alegerea produsului și în etapa de montaj este necesar să se țină cont de condițiile meteo din zona în care sunt amplasate casa sau construcția, dar și de cerințele specifice din punct de vedere arhitectural. Astfel, va rezulta un acoperiș durabil, rezistent și cu un aspect estetic modern, la un preț extrem de avantajos.