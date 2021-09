Canapele de diferite tipuri foarte atrăgătoare!

O canapea frumoasă, de foarte bună calitate, schimbă complet aspectul oricărui tip de cameră. Dacă doriți să redecorați toată locuința sau doar living-ul, noi vă putem oferi recomandări interesante! Modelele de canapele recomandate de noi sunt variate, fixe, extensibile, duble, pentru două sau pentru trei persoane, pe colț, etc. Ele reprezintă doar câteva exemple, pe care vi le prezentăm, pentru a alege ceea ce vă trebuie și ceea ce vă place dumneavoastră.

Recomandările noastre

Alte categorii de produse comercializate cu succes de magazinul Shopeo.ro

Toate produsele pe care vi le recomandăm astăzi sunt comercializate de către magazinul online Shopeo.ro cu ajutorul mai multor parteneri comerciali foarte importanți din România.Pentru redecorarea sau reamenajarea locuinței dumneavoastră, vă recomandăm în acest moment, o canapea extensibilă 2 locuri, model Combi Crem, vândută și livrată prin intermediul magazinului online Vivre.ro.Lungimea produsului cu mânere extinse este de 190 cm, înălțimea mânerelor este de 33 cm, lățimea șezut este de 70 cm, înălțimea spătarului fiind tot de 70 cm. Produsul conține o pernă de șezut și două perne pentru spătar. Husele pernelor sunt prevăzute cu un sistem de închidere cu fermoar. Greutatea maximă pe care canapeaua o poate suporta este de 250 de kg. Cadrul este rezistent, de foarte bună calitate și poate fi ajustat în 5 poziții diferite.Este un model de canapea cu doua locuri extrem de simplu și de cochet. Culorile deschise au o eleganță deosebită. Poate fi folosită pentru încăperi mici sau chiar și pentru living-uri mult mai mari, in combinație cu alte tipuri de canapele Prețul produsului este de doar 1099 de lei.Canapea extensibilă crem din material textil este o altă recomandare pe care dorim să o facem astăzi, pentru locuința dumneavoastră. Este vorba tot despre unul din modelele de canapele extensibile de culori deschise, care atrag imediat atenția, într-un mod foarte simplu și plăcut, oriunde ar fi așezate.Și acest model este comercializat tot de către magazinul partener Vivre.ro, prețul produsului fiind de 1279 de lei. Este un model robust realizat dintr-un cadru de lemn solid și picioare metalice pentru susținere. Căptușeala este realizată dintr-un material gros și plăcut la atingere. Conține două perne pentru ședere și poate fi fixată în trei poziții diferite de înclinare. Se poate transforma cu mare ușurință în pat! Foarte recomandată pentru musafirii pe care urmează să îi găzduiți.Fiind de culoare deschisă (crem!) este ușor de asortat cu restul elementelor de decor din încăpere. Puteți opta pentru draperiile colorate aprins și pentru un covor mare, țesut. Puteți căuta în această ofertă și două fotolii de culoare diferită, care pot completa într-un mod util colțul în care canapeaua a fost așezată.Dacă mai aveți și alte camere pe care doriți să le redecorați, vă recomandăm să consultați și alte subcategorii de produse, vândute de magazinul online Shopeo.ro, cu ajutorul partenerilor săi importanți.Este vorba despre produse de genul covoare, tablouri, decorațiuni interioare, oglinzi, pături, lenjerii, alte tipuri de mobilier, perne de decor, corpuri de iluminat, oglinzi, etc. Sunt foarte frumoase aceste produse și nu sunt deloc scumpe! Dacă luați în calcul faptul că sunt foarte multe ca număr, cel mai important lucru este că aveți posibilitatea să alegeți exact ceea ce vă place, dintr-o multitudine de oferte online.Același lucru este valabil și pentru produsele de îmbrăcăminte, accesorii, încălțăminte, genți, obiecte pentru casa și grădina dumneavoastră, etc. Rețineți acum categoriile principale de produse pe care le puteți cumpăra cu ajutorul platformei online Shopeo.ro: Fashion, Mobilă, Casa și Grădină, Jucării, Copii și Bebeluși, Electronice, Electrocasnice, Bijuterii, Îngrijire personală și Cosmetice, Auto și Moto, Sport și Activități în aer liber, Cărți, Birotică și Cadouri, Decorațiuni, Îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii, Cărți, Băcănie, Textile și Covoare, Flori, etc.Fiecare categorie conține foarte, foarte multe alte subcategorii utile!