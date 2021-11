Care sunt cele mai populare solutii de incalzire a locuintei?

Toamna a sosit, iar iarna deja se pregateste sa isi faca aparitia, motiv pentru care oamenii au setat deja sistemele de incalzire a locuintei astfel incat sa obtina temperaturile optime de locuit.

1. Centralele termice pe gaze

2. Sisteme de incalzire cu lemne

3. Centrala electrica

In functie de zona in care oamenii locuiesc si de posibilitatile pe care le au, acestia si-au ales diferite tipuri de solutii de incalzire, unii folosind gazele naturale, altii lemnele sau chiar energia electrica. Prin urmare, in functie de resursele care sunt cel mai usor de accesat, printre cele mai populare solutii de incalzire sunt:Fara doar si poate, una dintre cele mai populare solutii de incalzire a locuintelor este centrala pe gaze. Datorita faptului ca tot mai multe gospodarii au acces la reteaua publica de gaze naturale, oamenii s-au orientat, preponderent, catre aceasta solutie si datorita faptului ca pretul gazelor este foarte accesibil, astfel costurile cu incalzirea locuintei nu sunt foarte mari.In plus, varietatea de modele si tipuri de astfel de centrale, care sunt disponibile pe piata, este atat de mare incat orice nevoie a sistemului de incalzire isi poate gasi solutia. De exemplu, cu o pompa wilo de circulatie, care este potrivita atat in cadrul instaltiilor de incalzire, cat si in cadrul celor de aer conditionat sau chiar in cadrul instalatiilor industriale de recirculare, incalzirea locuintei va fi si mai eficienta.Indiferent ca este vorba despre centrale pe lemne sau despre sobe, aceasta solutie pentru incalzirea locuintei este utilizata, in special, in zonele rurale, unde lemnul reprezinta cea mai accesibila resursa pentru incalzire.Daca sobele pe lemne s-au utilizat inca din cele mai vechi timpuri, centralele pe lemne reprezinta o aparatura moderna, cu ajutorul careia intreaga casa poate fi incalzita cu un singur foc. Acest tip de centrale mai este cunoscut si sub denumirea de cazan pe lemne , avantajul acestuia fiind autonomia foarte mare pe care o are. Prin urmare, oamenii nu mai stau cu grija focului din soba, care trebuie intretinut constant pe timpul iernii.O alta solutie de incalzire a locuintei, care este destul de populara, este centrala electrica. Aceasta este aleasa, in special, de oamenii care isi doresc o temperatura constanta in locuinta, insa nu au acces la nici o alta sursa de alimentare a sistemelor de incalzire.In acest caz, centrala electrica este cea mai potrivita solutie. In plus, aceasta este si o varianta ecologica de incazlire, deoarece emisiile pe care aceasta le are sunt minime, prin urmare mediul inconjurator nu este afectat. Dezavantajul cel mai mare al acestei solutii de incalzire este pretul electricitatii, care este mai mare decat al gazelor, de exemplu, insa costurile cu instalarea unei centrale electrice sunt foarte mici.De aceea, cei care inca nu au ales o solutie pentru incalzirea locuintei, desi iarna bate la usa, pot analiza metodele pe care le au la indemana pentru a decide care este cea mai avantajoasa pentru ei. Indiferent de ce tip de sistem de incalzire vor alege, instalarea acestuia nu va dura mai mult de o zi, maxim doua.