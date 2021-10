Care sunt cele mai populare tipuri de garduri pentru casa ta?

Gardul casei reprezinta conexiunea dintre proprietatea ta si lumea din afara. In primul si cel mai important rand, acesta trebuie sa-ti ofere un sentiment de siguranta in propria curte. Nu trebuie neglijat nici aspectul estetic. Felul cum este imprejmuita casa este o carte de vizita pentru proprietar. Iata cateva tipuri de garduri care sa-ti serveasca drept sursa de inspiratie pentru urmatorul proiect de construire sau renovare.

Lemnul a reprezentat vreme de secole principalul material pentru confectionarea gardurilor. Vremurile au trecut, lumea s-a modernizat, insa noile tehnologii nu au ignorat acest aspect. Sipcile gardurilor din satul bunicilor au fost inlocuite cu soiuri de lemn tratat, mult mai rezistent si cu o estetica aparte. Pentru amenajarile in stil rustic, traditional si clasic, lemnul este alegerea naturala. In functie de suprafata de acoperit vei avea nevoie de fundatie sau cativa stalpi din loc in loc vor fi suficienti pentru sustinere. Rezistenta generala a gardului o ofera esenta lemnului. Cu cat este mai tare, cu atat proiectul va fi mai durabil. Atentie si la cerintele de intretinere. Gardul din lemn trebuie tratat periodic pentru a rezista la intemperii.Metalele sunt din ce in ce mai prezente in domeniul constructiilor. De sine statatoare sau combinat cu alte materiale, diferite tipuri de metal sunt utilizate pentru amenajarea gardurilor.Fierul forjat este puternic, elegant si estetic. Toate aceste caracteristici revin casei tale daca va fi inconjurata cu un astfel de gard. Elementele din fier forjat se potrivesc majoritatii tipurilor de garduri si se imbina foarte bine cu structura din piatra sau zid. Din punct de vedere al intretinerii, necesita o slefuire sau revopsire o data la doi sau trei ani. In ceea ce priveste securitatea, varfurile ascutite sunt descurajatoare pentru potentialii oaspeti nepoftiti.Gardul din sarma reprezinta o solutie ieftina si practica de imprejmuire a unei proprietati. Ai nevoie doar de stalpi din loc in loc si tipul de sarma ales. Pe langa balotii de sarma traditionala, in ultima vreme au aparut panouri de plasa de gard, simple, zincate sau acoperite cu strat de PVC. Acestea sunt uniforme, debitate la aceeasi dimensiune si se instaleaza prin sudura. Pentru intimitate si protectie impotriva vantului sau a prafului poti instala pe interior plasa de protectie pentru gard.Elementele de gard din aluminiu sunt ideale pentru cei care cauta calitate, estetica si intimitate. Marele avantaj este ca proprietatile mecanice excelente ale acestui metal nu necesita nici un tip de intretinere. Asadar, scapi de grija curatarii, vopsirii si tratamentului aplicat periodic pentru refacere si rezistenta la intemperii.Piatra este o alegere eleganta pentru orice proiect de constructie. In functie de dimensiunea terenului, de arhitectura casei si de bugetul disponibil, vei putea alege de la ziduri simple pana la marmura de cea mai fina calitate. Granitul este o alegere excelenta la un pret accesibil.Gardurile din beton au o prezenta indelungata in constructiile din tara noastra. Pe langa blocurile simple de generatie mai veche au aparut tehnologii noi, mult superioare din punct de vedere estetic, al rezistentei si al protejarii mediului inconjurator. Dintre acestea, gardurile modulare din beton vibropresat se potrivesc din punct de vedere al dimensiunilor si al culorilor cu orice proiect de amenajare. Postamentul poate fi pe fundatie din beton, in timp ce placile de gard se aleg in functie de materialul dorit. Elementele se imbina armonios cu orice alt tip de material: lemn, fier forjat, caramida aparenta, compozit.Alegerea tipului de gard cu care iti vei imprejmui proprietatea este o investitie pentru utilitatea, confortul si aspectul casei tale. Ia in calcul nivelul de siguranta, intimitatea de care ai nevoie si masurile de intretinere la care te obliga fiecare material.