Prețul apartamentelor va oscila de la o lună la alta. "Este o perioadă în care piața rezidențială caută un punct de echilibru" ANALIZĂ

In luna septembrie, preturile solicitate pentru apartamentele (noi si vechi) disponibile spre vanzare la nivel national s-au diminuat cu 1,6% fata de luna anterioara, au concluzionat expertii imobiliari intr-o analiza recenta.

Valoarea medie de listare pentru o asemenea unitate locativa a ajuns la 1.705 euro pe metru patrat util (fata de 1.733 de euro pe metru patrat la sfarsitul lui august). Cu toate aceste, preturile raman mai ridicate cu 13.9% fata de septembrie 2021, conform Imobiliare.ro.Este o perioada in care piata rezidentiala cauta un punct de echilibru si inevitabil vom continua sa avem oscilatii de pret specifice de la o luna la alta."Ne asteptam ca pe segmentele mass-market (piata de masa) si rezidentialul vechi acest reglaj inerent sa fie mai vizibil, in vreme ce preturile pentru locuintele premium, cu localizare privilegiata, proiectele calitative, in general, cel mai probabil vor continua sa se consolideze, reprezentand o buna alternativa investitionala in perioada cu inflatie mare.De altfel, in anumite orase - precum Timisoara - observam evolutii diametral opuse, scaderi pe segmentul vechi si cresteri pe cel nou", a declarat directorul de marketing Imobiliare.ro. Daniel Crainic.BucurestiPe parcursul lunii trecute, Bucuresti a consemnat o crestere de 0,4% al pretului mediu solicitat de proprietari, pana la un nivel de 1.737 de euro pe metru patrat util (de la 1.730 de euro pe metru patrat la sfarsitul lui august).Cresteri au avut loc, in perioada mentionata, doar pe segmentul vechi. Astfel, locuintele din blocurile vechi s-au apreciat cu 1,7% (de la 1.571 la 1.597 de euro pe metru patrat), iar cele nou-construite au inregistrat un declin de -0,6% (de la 1.931 la 1.920 de euro pe metru patrat).BrasovIn Brasov, pentru luna septembrie, o scadere de -1,7% pe segmentul apartamentelor, de la nivelul de 1.656 euro pe metru patrat util atins in august, pana la 1.628 de euro pe metru patrat. O tendinta de scadere a fost consemnata pe ambele segmente de locuinte.In ceea ce priveste apartamentele noi, s-a constatat o depreciere de -1,4%, de la 1.779 la 1.754 de euro pe metru patrat. Locuintele vechi, pe de alta parte, au inregistrat o scadere de -1,1% luna trecuta, de la 1.529 la 1.512 de euro pe metru patrat.Cluj-NapocaSi Cluj-Napoca s-a conformat, luna trecuta, tendintei general descendente a pr ...citeste mai departe despre " Pretul apartamentelor va oscila de la o luna la alta. "Este o perioada in care piata rezidentiala cauta un punct de echilibru" ANALIZA " pe Ziare.com