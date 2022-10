Paguba uriașă a unor români care au cumpărat ieftin o casă veche: "Aviz amatorilor!"

Crește numărul românilor care își cumpără o proprietate la țară sau un teren pe care să construiască o casă.

Unii sunt atrași de casele vechi fie datorită prețurilor mici, fie pentru că sunt dornici să le recondiționeze și să le readucă la viață.Este cazul unei românce care a relatat experiența personală într-o postare pe Facebook. Aceasta a mărturisit că a cumpărat o casă veche săsească pentru suma de 15.000 de euro, iar lucrările de renovare ajung la 80.000 de euro."Bună ziua grup, vin la voi cu o întrebare și aș aprecia răspunsurile cinstite. Voi ce probleme ați întâmpinat în renovarea caselor vechi?Pentru că există acest trend în care toți postează doar lucrurile frumoase și bune, dar nimeni nu vorbește despre "lupta" de a readuce case vechi de peste 100 de ani în timpurile noastre.Noi am cumpărat o casă veche săsească cu teren de 3000 de metri cu 15 000 de euro.În naivitatea noastră am crezut că vom cheltui maxim 40.000 de euro pentru a o readuce la forma inițială, însă după numeroase echipe de constructori și meșteri locali, suma merge către 80000 de euro...Tragedia este că dacă vom fi nevoiți să vindem vreodată, nimeni nu ne va oferi aproape 100.000 de euro.Apoi nu putem găsi meșteri, este foarte greu, deși suntem în Transilvania, nimeni nu este interesat.Îmi puteți recomanda pe cineva din jurul Brașovului sau Făgăraș?Suntem oarecum dezamăgiți, probabil de așteptările noastre și, din păcate, acum înțeleg de ce atât de multe case vechi ajung ruine. Pentru că efortul financiar și stresul de a găsi oameni care să le lucreze este enorm. Și este păcat, pentru ca sperăm să readucem la viață o parte din acea zonă", a scris femeia pe grupul Mutat la țară - viața fără ceas."Este mai costisitor să renovezi decât să construiești de la zero"Postarea a adunat peste o sută de comentarii în care sunt relatate dificultăți asemănătoare, iar mulți îi încurajează să meargă mai departe."Într-adevăr este mai costisitor să renovezi decât să construiești de la zero, dar aceste case merită renovate pentru farmecul lor și pentru inima celor care visează la așa ceva, iar de nou nu se poate face!Nu este pentru oricine, dar nici oferta de case renovate corect și frumos nu prea există! Eu cred că zona este în creștere și cumva își va merită efortul. Poate puteți închiria, dacă este ...citeste mai departe despre " Paguba uriașă a unor români care au cumpărat ieftin o casă veche: "Aviz amatorilor!" " pe Ziare.com