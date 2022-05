Ce articole de mobilier ar trebui să includă un hol bine echipat

În următorul articol vrem să îți oferim câteva sfaturi și idei pentru a amenaja un hol bine echipat. Nu trebuie să minimizăm niciodată importanța acestui spațiu, deoarece modul în care l-am decorat va influența percepția asupra restului casei noastre. Din acest motiv, holul sau lobby-ul este scrisoarea noastră de prezentare către oaspeți, deoarece este primul lucru pe care aceștia îl văd la intrarea în casa noastră.

Evident că trebuie să ținem cont de spațiul disponibil atunci când amenajăm holul. Pe baza acestuia putem amplasa și combina mobila hol și obiectele într-un fel sau altul.Indiferent de spațiul existent, putem vorbi despre o serie de linii directoare comune, precum promovarea cât mai mult posibil a luminii naturale sau evitarea supraîncărcării mediului.Există și o serie de mobilă hol de bază și accesorii pentru decorarea holurilor . Dacă avem suficient spațiu le putem achiziționa pe toate, dacă nu, va trebui să ne adaptăm la ceea ce avem.Aceste mobilier și accesoriile sunt ceea ce vom prezenta în următoarele secțiuni:S-ar putea spune că consolele sunt un element obligatoriu de mobilă hol în holurile bine amenajate. Pe ele lăsăm tot ce ne dorim să „avem la îndemână”: chei, scrisori, portofel...Le putem găsi de diferite tipuri:Tip bufet: ideal pentru spații mari, deoarece este mobilă hol cu dimensiuni mari. Drept urmare, au mai mult spațiu de depozitare, astfel încât putem depozita și pantofi, căști, rucsacuri.Tip raft: o scândură de lemn subțire și îngustă pe două suporturi, câte unul la fiecare capăt. Trebuie să avem grijă să nu punem prea multă greutate pe raft, deoarece acesta se poate deforma.Consolele, deși mai presus de toate trebuie să fie un tip de mobilă hol funcțional, nu trebuie să înceteze să fie decorative. O ultimă idee: o oglindă poate sta foarte bine pe ele.Din păcate nu vom putea conta pe acest tip de mobilă hol în holurile care au câțiva metri pătrați, dar dacă se poate, nu ezita să ai una în holul tău.Pentru a le face mai confortabile, putem pune puțină căptușeală pe bancă. De asemenea, poți plasa una sau mai multe perne.În plus, banca nu este doar un loc în care să ne așezăm pentru a ne descălța sau pentru a lăsa rucsacul. Ea pot fi, de asemenea, un spațiu suplimentar de depozitare. Acest lucru se realizează cu bănci care au unul sau două rafturi sau sertare sub zona de relaxare. De asemenea, pot avea uși mici, astfel încât conținutul din interior să nu fie vizibil.În fața zonei în care se află banca, un covor poate arăta foarte bine.Sunt elemente de mobilă hol pe care, fără îndoială, le vom folosi foarte mult. În funcție de dimensiunea holului nostru, putem alege între suportul tipic pentru haine în picioare sau cele care au un mic suport care este atașat direct de perete.Încă o dată vrem să îți vorbim despre avantajele de a avea o oglindă acasă. În primul rând, pentru că face spațiul să pară mai mare, fiind un efect vizual care oferă mult joc.De asemenea, ajută la extinderea senzației de lumină în cameră, lucru care este întotdeauna apreciat.Dacă îți place tendința DIY (să o faci singur), te poți gândi să îți faci singur rama oglinzii. Este o soluție foarte creativă și originală. Trebuie doar să ții cont de stilul decorativ al holului și al restului casei, ca să existe o armonie.Deși trec adesea neobservate, suporturile pentru umbrele sunt întotdeauna utilizate pe scară largă. Fără îndoială, sunt foarte confortabile și, de asemenea, cu greu ocupă spațiu.Este important să ții cont de dimensiunile sale, în special de înălțimea sa. În plus, le poți realiza singur, refolosind, de exemplu, vazele de podea, oferindu-le astfel o utilizare nouă și practică drept mobilă hol.Există multe modele, așa că nu îți va fi greu să găsești unul conform stilului decorativ al încăperii.Sperăm că aceste idei te vor ajuta atunci când vine vorba de amenajarea unui hol bine echipat. Holurile sunt uneori spații înghesuite și slab iluminate, dar asta nu înseamnă că nu putem crea zone practice și frumoase.În sfârșit, vrem să îți mai oferim un sfat: mai puțin înseamnă mai mult. De aceea este important să nu supraîncarci acel spațiu. Minimalismul nu este doar un stil decorativ, putem vorbi și despre un stil de viață minimalist . Aplică-l și vei vedea o îmbunătățire în toate domeniile.