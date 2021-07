Ce este o nivela laser

Cuvantul laser se refera la amplificarea luminii prin emisie stimulata de radiatii. Altfel spus, sursa de lumina este stimulata intr-un fasciul foarte puternic.

Utilizarile unei nivele laser

Tipuri de nivele laser

Caracteristicile unui laser verde

Insa atunci cand este vorba despre nivele laser , se poate vorbi de mai multe categorii: nivele laser rotative (care emite o singura linie si permite alinierea orizontala sau verticala, daca este echipat cu aceasta optiune), laserul de constructie - o nivela laser care permite alinierea si instalarea pe site-uri cu o raza lunga de actiune, acesta fiind utilizat de profesionistii din constructii, laserul incrucisat - utilizat in special in interior, acesta permite alinierea orizontala si verticala simultan, unele dintre acestea fiind echipate cu mai multe raze laser, respectiv punctele de nivel laser - punctele cuplate pe unele modele cu diode care proiecteaza linii.Acest instrument este utilizat cu precadere in domeniul constructiilor si mai ales pe santiere, acolo unde este nevoie de trasarea nivelului. In cazul in care nu dispui de un astfel de dispozitiv, este nevoie de un telescop de camp sau nivel optic, insa pentru trasarea nivelului cu acest dispozitiv este nevoie de doi oameni. O nivela laser devine, astfel, mult mai eficienta prin faptul ca poate fi folosita rapid, de o singura persoana, iar beneficiile pe care le ofera in ceea ce priveste economiile de munca si timp sunt considerabile. In acest fel, achizitia unei nivele laser devine extrem de profitabila.Exista mai multe tipuri de nivele laser , fiecare dintre acestea fiind utilizate intr-un anume scop. In domeniul constructiilor, laserul cu lumina rosie este cel mai utilizat, reprezentand 90% dintre procentul utilizarilor. Insa din urma vine laserul verde care are un fascicul luminos mult mai puternic decat cel rosu, cu o calitate de localizare mai buna decat cea a oricarui instrument cu dioda laser cu fascicul rosu. In acest fel, gama de utilizare a laserului verde este una crescuta. Cu cat raza laser este mai vizibila, cu atat confortul de lucru este mai mare, iar cu cat raza de actiune este mai mare, cu atat productivitatea creste.Laserul verde este, cum spuneam, mai vizibil decat laserul rosu. De ce se intampla acest lucru? Ochiul uman nu poate distinge decat lumina cu o lungime de unda (masurata in "nm") vizibila in spectru. Ochiul uman vede lumina care se incadreaza intre aproximativ 385nm si 725nm, maximul fiind de 555nm. Culoarea verde situata la mijlocul acestei game si care atinge 550nm este, prin urmare, cea mai vizibila lumina pentru ochiul uman. Majoritatea nivelelor laser cu fascicul rosu au o lungime de unda in medie de 635-670nm, pe cand cel verde are o lungime de unda de 532 nm, ceea ce face sa fie de 4.3 ori mai vizibil.