Ce se întâmplă cu un contract de arendă când intervine decesul uneia dintre părţi. Condițiile în care are loc rezilierea

Ai fost martorul unei discuţii în familie legată de nişte terenuri pe care bunicii tăi le-au deţinut şi care au fost date în arendă unor rude care trăiesc undeva într-o zonă rurală din ţară şi care trimiteau, anual, produse şi bani.

Ai vrea să înţelegi exact care sunt elemente pe care trebuie să le conțină contractul de arendă, care ar fi durata acestuia şi în ce condiţii încetează, asta plecând de la definiţia conceputului.Ce înseamnă "a da în arendă"Arenda constă în cedarea temporară a dreptului de exploatare asupra unor bunuri agricole, construcții, utilaje sau animale. Contractul de arendă, încheiat între arendator și arendaș, este un document care are drept obiectiv înțelegerea dintre părți.Ambele părți au drepturi și obligații, specificate în contract, pot solicita modificări sau pot prelungi contractul, de la caz la caz.Arendarea aduce beneficii deopotrivă proprietarului, pământul său (cele mai multe ori sunt terenuri agricole) nu rămâne în voia naturii, iar la finalul sezonului, obține recoltă, în vreme ce arendașul are un loc de muncă și păstrează o cotă din recoltă pe care, mai apoi, o poate vinde.Tipurile contractelor de arendăContractul de arendă poate fi încheiat atât pe durată determinată, cât și pe o perioadă nedeterminată cu exactitate, respectiv cea necesară recoltei produselor pe care bunul arendat urmează să le producă în anul agricol respectiv."În cazul încheierii contractului pe o perioadă determinată, articolul nr. 1783 din Codul Civil spune că nu poate fi depășită o perioadă mai mare de 49 de ani. Dacă documentul este întocmit pe o perioadă mai mare, se reduce automat până la maximul permis de lege.În cazul plantațiilor de viță-de-vie, arbuști fructiferi, hamei și duzi în declin, arendarea poate fi mai mică de cinci ani, în funcție de starea plantației și de durata de exploatare rămasă.Pentru suprafețele de teren mai mici de un hectar, a căror dare în arendă este justificată prin lipsa temporară a mijloacelor de producție materiale sau financiare, de motive de sănătate sau absența din localitate, durata de arendare poate fi mai mică de cinci ani.De asemenea, terenurile agricole mari se oferă în arendă pe minimum 15 ani, în timp ce pepinierele, culturile de căpșun, zmeur, mur, coacăz și agriș se dau în arendă pe minimum 10 ani