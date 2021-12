Ce tip de hotă să alegi pentru bucătăria ta? Iată cele mai utilizate

Ești pe punctul de a-ți amenaja bucătăria și ai ales deja acel cuptor nou-nouț și acea plită nouă, toate asortate, iar acum îți dorești și o hotă strălucitoare pentru a completa apsectul minunat al bucătăriei. Dar, la fel ca majoritatea lucrurilor, există o mulțime de opțiuni și poate fi dificil să o găsești pe cea potrivită.

Acest ghid te va ajuta să te familiarizezi cu toate hotele, astfel încât să te poți simți puțin mai încrezător atunci când vine vorba de alegere.O hotă este un ventilator electric care se instalează deasupra plitei și are sarcina de a îndepărta mirosurile de gătit, grăsimile și umezeala din bucătărie. Există câteva lucruri de care va trebui să ții cont atunci când cumperi o hotă nouă, de la dimensiunea și punctele de montare, până la metoda de extracție și zona fierbinte, dar și tipul de hotă, de la cea clasică la hota telescopică sau hota decorativa Există numeroase tipuri de hotă, astfel că va exista cu siguranță una care să îți satisfacă exact nevoile din bucătărie.Hotele încorporate, cunoscute și drept hote built-in, sunt mici, compacte și perfecte pentru bucătării mai mici. De obicei, sunt încorporate în spatele unui dulap de bucătărie, astfel încât să poată fi ascunse atunci când nu sunt folosite. Cu toate acestea, acest lucru înseamnă că nu sunt o alegere ideală dacă ai o plită sau o bucătărie mai mare, deoarece nu vor putea elibera aerul la fel de repede.O hotă tip vizor este ideală pentru bucătăriile mai mici. Este unul dintre cele mai ieftine tipuri de hote de gătit și se vor potrivi cu ușurință în unghi drept pe peretele bucătăriei tale, pentru un finisaj îngrijit și ordonat.Asemănătoare cu hotele încorporate și de tip vizor, hota cu baldachin sau hota telescopica este potrivită dacă ai spațiu limitat. Cele mai multe modele de hotă telescopică au o secțiune telescopică extensibilă care poate acoperi plite mai mari, atunci când ai nevoie. O hotă telescopică este foarte practică atunci când gătești mult și mai multe feluri de mâncare, deoarece poate face față unei cantități mari de abur.Hota tip șemineu oferă bucătăriei tale un aspect tradițional, având acel canal de evacuare extrem de înalt. Acestea variază în mărime, astfel încât să poți obține potrivirea perfectă pentru bucătăria ta, indiferent de dimensiunea acesteia. Pentru cele mai bune rezultate, asigură-te întotdeauna că hota pe care o cumperi este de aceeași dimensiune sau mai mare decât plita pe care gătești.Aceste hote ingenioase se instalează la nivelul tavanului, ceea ce înseamnă că sunt bine ascunse dacă preferi acel aspect minimal curat. Venind în diferite dimensiuni, nu vei avea nicio problemă să o găsești pe cea potrivită pentru bucătăria ta.Hotele de tip insulă se potrivesc perfect dacă plita ta este instalată pe o insulă de bucătărie. Aceste hote de ultimă generație atârnă de tavan deasupra plitei tale pentru un aspect elegant și izbitor. De obicei, sunt și ele destul de mari, ceea ce înseamnă că pot menține acele bucătării mari în plan deschis complet fără fum și mirosuri.Îți dorești un aspect minimalist pentru bucătăria ta? Atunci o hotă cu aspirație descendentă ar putea fi pentru tine. Unul dintre modelele mai scumpe, aceste hote se ascund sub blatul de lucru atunci când nu sunt folosite și se ridică la atingerea unui buton atunci când sunt solicitate. Viitorul este aici.O plită cu aerisire este o plită cu inducție sau ceramică cu un extractor încorporat în centru. Acest tip de plită este perfect dacă te gândești să o așezi pe o insulă de bucătărie, deoarece nu vei avea nevoie de o hotă de extracție deasupra.Este la îndemână să știi că, din cauza extractorului încorporat, nu poți instala o plită de aerisire deasupra unui cuptor, deoarece vei avea nevoie de spațiu sub blat pentru ca toate bucățile să aibă loc.