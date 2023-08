Celco - lider național în domeniul producției de BCA

Piața construcțiilor s-a dezvoltat destul de mult în ultimii ani, iar unul dintre materialele pe care constructorii se bazează din ce în ce mai mult este BCA-ul. BCA-ul este un material cu multiple utilizări, deosebit de versatil, care permite construirea rapidă, izolarea termică a clădirilor și obținerea unor performanțe termice la interior comparabile cu cele ale materialelor tradiționale.

Celco- partenerul tău pentru materiale de construcții

BCA Celco- pentru orice tip de construcție

Celco îți oferă o gamă variată de materiale de construcții, special destinate îmbunătățirii performanțelor clădirilor și productivității la nivel de amenajare interioară și exterioară a spațiilor. Vei găsi la Celco o gamă variată de produse, pe lângă materialul vedetă produs în fabricile proprii și anume blocurile de BCA Celco.BCA-ul este unul dintre materialele evergreen în construcții, deoarece acestea pot acoperi simultan mai multe cerințe ale beneficiarilor, cum ar fi rezistența, durabilitatea și izolarea termică. Dacă te întrebi ce preț are un palet de BCA atunci ar trebui să analizezi oferta Celco, deoarece această companie este lider național în domeniul producției de BCA, astfel că prețul este unul de producător.Celco îți oferă de asemenea și alte materiale necesare pentru amenajări la nivelul locuinței, cum ar fi adezivii, mortarele, tinci exterior sau termoizolații cu plăci minerale. Practic Celco îți oferă soluția completă de amenajare, începând de la finisaje și până la tot ce îți este necesar pentru realizarea de modele de acoperișuri moderne pentru casa ta.Deși folosim generic termenul de BCA pentru a defini betonul celular autoclavizat în general, pentru mai multe categorii de lucrări, ar trebui să știi că acesta poate fi de mai multe tipuri. Există BCA pentru structuri portante, adică pentru structuri de rezistență, care trebuie să preia încărcări structurale (pereți de rezistență, grinzi, planșee), BCA pentru fonoizolare, cu o conductivitate termică foarte bună și BCA pentru izolare termică a clădirilor.Construcțiile din BCA au rezistențe ridicate la seism și la șocuri mecanice, iar capacitatea portantă a elementelor este similară betonului uzual. Structura aerată a BCA-ului însă ajută la eficiența termică a clădirilor, un aspect pe care se pune un accent din ce în ce mai mare în prezent. O clădire eficientă din punct de vedere termic îți oferă confortul dorit în orice sezon și în plus are o valoare mai mare de vânzare, în cazul în care iei în calcul acest lucru.Este nevoie de o alegere corectă a materialelor de construcții și a celor folosite pentru amenajare interioară și exterioară a clădirilor, deoarece acestea au un aport semnificativ în ceea ce privește rezistența, durabilitatea și confortul. Alege BCA-ul Celco pentru proiectele tale și bucură-te de avantajele pe care acest material le oferă clădirii de-a lungul duratei de viață a acesteia.