Covorul pentru bucatarie: 6 criterii de selectie

Bucatariile moderne aduc in discutie tot mai mult ideea de simplitate si de renuntare la multe dintre obiectele uzuale, insa lucrul care nu dispare, oricat de multe tendinte ar aparea, este covorul de bucatarie. Pentru ca sunt spatii in care in general pardoselile sunt acoperite cu placaje reci, covorul devine asadar o necesitate. Iata care sunt criteriile dupa care ar trebui sa alegi covorul pentru bucatarie, astfel incat acesta sa puna in valoare spatiul si sa aduca un plus de confort.

Covorul de bucatarie nu trebuie sa fie monoton

Covorul de bucatarie se alege dupa dimensiune

Covorul de bucatarie se alege in functie de material

Covorul de bucatarie se alege astfel incat sa fie durabil

Covorul de bucatarie se alege in functie de nivelul de trafic

Alege covorul antialunecare

Vremurile covoarelor monotone au apus, iar locul lor a fost luat de covoare pentru bucatarie in nuante vii sau cu imprimeuri ori cu mesaje cât mai deosebite. Acestea pot fi realizate din fire naturale sau sintetice, insa dincolo de material, aspectul este un prim punct de plecare.Culorile si imprimeurile se aleg de cele mai multe ori si in functie de stilul amenajarii bucatariei, astfel incat covorul sa complimenteze cat mai eficient spatiul.Este foarte important sa dimensionezi foarte bine covoarele bucatariei tale, daca optezi pentru un astfel de mod de amenajare. Covoarele moderne nu mai acopera intreaga suprafata a pardoselii din bucatarie, ci sunt dispuse doar in zonele unde ai putea avea nevoie de o suprafata acoperita sau in locurile in care ai nevoie de un plus de caldura.De cele mai multe ori, pentru bucatarii sunt preferate covoarele sintetice, deoarece covoarele din fibre naturale sunt preferate pentru zona camerelor de zi. Covoarele sintetice sunt mai usor de intretinut in zona bucatariei si de asemenea pot deservi cu mult mai usor nevoile tale.Este important sa privesti putin in viitor si sa alegi un covor de bucatarie care sa se potriveasca si cu viitoarele tipuri de amenajari pe care le ai in vedere. Spre exemplu, ar trebui sa alegi covoare cat mai colorate daca stilul pe care-l pastrezi este unul mai sobru la nivel de bucatarie, pentru a asigura o pata de culoare. Este indicat, de asemenea, sa ai in vedere alegerea unui covor intr-o nuanta cat mai apropiata de preferintele tale, astfel incat sa nu fie nevoie sa schimbi si covorul atunci cand schimbi decorul.Daca vorbim despre o bucatarie in care gatesti mult sau unde exista un trafic intens, atunci ar trebui sa optezi pentru un covor foarte rezistent care sa faca fata nevoilor tale. In caz contrar, daca vei opta pentru un covor foarte subtire, acesta ar putea sa cedeze relativ repede si sa fii nevoit sa achizitionezi altul.Pentru bucatarie ar trebui sa alegi intotdeauna covoare mai grele, care prin greutatea proprie sa poata adera cat mai bine la suprafata. Spre deosebire de alte camere, in bucatarie vei avea pardoseala amenajata cu placaj ceramic sau piatra naturala, iar aceasta poate fi alunecoasa. Ia in calcul si benzile speciale antialunecare pentru covoare pe care sa le montezi pe covor sau opteaza pentru un covor cu suprafata de siguranta pe fata inferioara, astfel incat aceasta sa opreasca alunecarea.Covorul pentru bucatarie trebuie sa se potriveasca ideilor tale de amenajare, dar si uzurii zilnice la care va fi supus. Traficul, mobilierul sau petele de mancare, copiii sau parul de animale de companie, toate aceste lucruri pot influenta alegerea unui covor pentru bucatarie, deoarece aceste produse sunt permanent expuse contactului direct.Alege asadar un covor care sa iti satisfaca nevoile si care sa se preteze cel mai bine unui astfel de spatiu atat de important asa cum este bucataria, ca sa te bucuri de confort si de aspect deopotriva.