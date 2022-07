Cum reducem la minim pagubele produse de incendii?

Incendiile distrug clădiri. Incendiile înregistrează pagube materiale uriașe, pentru care oamenii muncesc ani întregi. Din cauza incendiilor produse în clădirile care aparțin unor companii sau ale unor instituții, oamenii își pierd viața, sunt vătămați sau, dacă nu sunt afectați în mod direct, se întâmplă în mod indirect. Unii își pierd locul de muncă sau investițiile în afaceri care să le asigure traiul.

Care au fost cauzele generatoare de incendii la locuințe în 2021?

Cum facem să prevenim extinderea rapidă a focului?

Care sunt avantajele sistemului de desfumare?

Creșterea timpului de intervenție

Creșterea duratei pe care pompierii o au la dispoziție pentru a stinge incendiul

Protejează viața eliminând fumul încât persoanele aflate în clădire să poată fi evacuate în siguranță

Asigurarea evacuării fumului.

Protejarea clădirii prin reducerea gradului în care sunt afectate clădirile de incendii.

Când se folosește sistemul de desfumare?

Cum se realizează desfumarea în mod natural?

Cum se realizează desfumarea mecanică?

Când incendiile sunt produse în locuințe, așa cum s-a întâmplat în 2021, când focul a cuprins peste 6000 de case (apartamente sau imobile) aparținând unor familii, este și mai grav. Pentru că oamenii își pierd poate agoniseala unei vieți.De multe ori, incendiile pârjolesc tot ce este în jur. Distrug locuințe. Locuințele construite într-o viață. Unde oamenii își clădesc fericirea. În care își cresc copiii.În 2021, au fost înregistrate pe teritoriul țării noastre, mai mult de 30.000 de incendii, potrivit raportărilor instituțiilor abilitate.Incendiile produse în locuințe cresc de la an la an. În 2021 au fost înregistrate peste 6500, comparativ cu perioada anilor 2014-2020.Din nefericire, cauza celor mai multe incendii produse în 2021 au fost burlanele de fum defecte sau care nu au fost curățate. Instalațiile electrice defecte sau improvizate au reprezentat următoarea cauză a incendiilor.Instalăm un sistem de desfumare. Dar ce presupune acest sistem de desfumare?Proiectarea unui sistem de ventilație se realizează în scopul eliminării rapide a fumului, căldurii și a altor gaze rezultate din ardere în zonele afectate. Acest sistem este foarte important pentru că menține siguranța la incendiu în clădiri, căi de evacuare, scări interioare.Scopul sistemului de extragere a fumului dintr-o anumită zonă este eliminarea gazelor fierbinți, a fumului din zonele afectate de incendiu pentru a facilita stoparea incendiilor și evacuarea personalului din acea zonă.Desfumarea unei clădiri se poate realiza în mod natural sau mecanic.Prin evacuarea fumului și introducerea de aer proaspăt, direct sau prin tubulatura ce are legătură directă cu exteriorul având loc prin: ferestre de desfumare în fațadă, trape pe acoperiș, guri de evacuare a fumului.Introducerea de aer proaspăt se face prin ferestre de desfumare din fațadă, prin scări deschise etc.Prin extragerea mecanică a fumului și introducerea de aer proaspăt în mod natural sau tot mecanic cu ajutorul unor dispozitive dispuse încât să asigure desfumarea volumului.Incendiile pot fi prevenite dacă ne concentrăm asupra factorilor care le produc. Iar în cazul în care nu le putem preveni, măcar putem ameliora situația, reducând la minim pagubele.