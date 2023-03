Cum să ai o grădină de revistă. Trucuri simple pentru îngrijirea grădinii pe care trebuie să le știi

Odata cu venirea primaverii atentia tuturor se indreapta catre spatiile exterioare. Daca ai o mica gradina, cu siguranta iti doresti sa o amenajezi astfel incat sa te bucuri de fiecare zi insorita intr-n spatiu relaxant.

1. Incepe cu un plan

2. Fa-ti o lista de cumparaturi

3. Incepe cu o curatenie generala

4. Planteaza un nou gazon si flori

5. Planteaza legume

6. Amenajeaza spatiul de relaxare

Nu trebuie sa ai cunostinte de peisagist pentru a amenaja o gradina de revista. Ai nevoie doar de un plan, de o lista de cumparaturi si de putin timp pentru amenajarea gradinii. Poti transforma spatiul verde din curtea ta intr-un spatiu de poveste foarte usor, fara sa dai o avere pentru asta sau pentru ingrijirea gradinii. Iata ce trebuie sa stii.Inainte de orice, trebuie sa ai un plan. Scrie intr-o agenda toate ideile pe care le ai pentru gradina ta. Poti face chiar si un grafic in care sa imparti spatiul de relaxare cu cel pentru cultivarea legumelor, astfel incat sa stii exact ce ai de facut. Apoi, imparte fiecare zona in functie de preferinte. In spatiul de relaxare poti avea o parte amenajata cu gazon, un strat de flori si/sau plante decorative, un loc de luat masa, un spatiu de joaca pentru copii sau chiar un spatiu de campare in zilele toride de vara, unde sa instalezi un cort gradina. Totul tine de propriile preferinte. Gradina de legume trebuie, de asemenea, impartita pe zone, astfel incat sa stii exact unde plantezi rosiile, castravetii, ceapa, fasolea si alte legume.Dupa ce ai decis ce vei face cu fiecare metru patrat din gradina fa-ti o lista cu tot ce ai nevoie, iar din aceasta extrage acele lucruri pe care trebuie sa le achizitionezi. De asemenea, verifica starea uneltelor pe care le ai deja pentru a sti daca mai pot fi folosite sau nu.Trece pe lista si acele lucruri de care ai nevoie pentru, cum ar fi un furtun de gradina, care este util pentru a uda legumele, florile si gazonul, un gardulet gradina cu care sa delimitezi zona de relaxare de cea de cultivare a legumelor, un solar, daca consideri ca iti este de folos sau o masina de tuns iarba pentru ca gazonul tau sa arate mereu perfect si sa nu fii nevoit sa angajezi alte persoane pentru a-l tunde.De pe lista nu trebuie sa lipseasca semintele de legume si flori, ori cele pentru gazon (daca nu alegi rulouri), dar nici decoratiunile sau mobilierul de gradina.Urmatorul lucru pe care trebuie sa-l faci este o curatenie generala a gradinii. Indeparteaza toate plantele ramase in sol care s-au uscat, aduna crengile, frunzele si alte gunoaie aduse de vant. Sapa apoi solul foarte bine, grebleaza-l si adauga un strat de mulci.Daca ai gazon deja plantat trebuie sa-l tunzi, chiar daca are mai multe buruieni decat iarba propriu-zisa si sa-l greblezi bine pentru a indeparta paiele si orice alte resturi ramase din toamna si iarna.Urmatorul pas este cel de a planta gazon. Daca ai deja gazon, trebuie doar sa peticesti locurile ramase goale cu iarba noua sau sa plantezi seminte.De asemenea, este important sa pregatesti straturile de flori pentru a le planta. Le poti defini de restul spatiului de relaxare prin borduri pe care le poti obtine din pietre curatate de pamant.In functie de vreme si de perioada de plantare a legumelor, planteaza legumele dorite in gradina, delimitand zonele intre ele. Ai grija sa lassi suficient spati intre plante pentru ca acestea sa aiba loc sa creasca. De asemenea, tine cont de faptul ca intre randuri trebuie sa lasi suficient spatiu pentru a avea loc sa treci atat pentru a le ingrji cat si pentru a culege culturile la momentul potrivit.Locul de relaxare poate fi amenajat dupa bunul plac, dar si tinand cont de spatiul de care dispui. Nu inghesui mobilier neincapator intr-un spatiu mic, deoarece nu vei obtine efectul dorit.Poti adauga un balansoar sau o canapea si/sau doua fotolii, insotite de o mica masuta de cafea, unde sa te relaxezi. Mai poti amenaja o mica zona pentru gratar si un loc de luat masa.Nu uita de decoratiunile pentru gradina. Lampele de iluminat cu incarcare solara sunt cea mai buna alegere pentru gradina ta, deoarece se incarca in timpul zilei cu energie solara si nu vor consuma curent.Daca ai copii poti amenaja un mic spatiu de joaca pentru acestia: poate fi o groapa de nisip, un loc in care sa pui o piscina gonflabila, un ansamblu de joaca cu tobogan sau un leagan.Acum nu iti mai ramane decat sa te bucuri de fiecare moment petrecut in aer liber, in propria curte.