Cum să alegeți dimensiunea și stilul de iluminat potrivit pentru casa dvs.

Sunteți copleșit de sarcina descurajantă de a alege un nou corp de iluminat pentru sufrageria sau bucătăria dumneavoastră? Există câteva sfaturi de care trebuie să țineți cont și care vă vor asigura că alegeți cele mai bune corpuri de iluminat.

Iluminatul ambiental

Iluminat de sarcină

Iluminat de accent

Determinarea dimensiunii corpurilor de iluminat necesare

Stiluri de corpuri de iluminat

Iluminatul este o caracteristică importantă a casei dvs. și este una dintre deciziile majore pe care le veți avea de luat, atunci când decorați. Este, de asemenea, una dintre cele mai copleșitoare sarcini pe care le veți avea.Evident, iluminatul are un scop, așa că vreți să vă asigurați că aveți cantitatea potrivită de lumină pentru spațiul dvs. Dar aceste corpuri de iluminat joacă, de asemenea, un rol important în designul camerei dvs. Corpurile de iluminat variază de la extravagant la simplu, iar iluminatul pe care îl alegeți poate influența cu adevărat designul general al camerei dvs.Căutarea unor corpuri de iluminat perfecte poate fi o sarcină descurajantă, în timp ce treceți prin sute de opțiuni în căutarea stilului potrivit, comparând calitatea și bugetul. Dar întotdeauna merită în final, când găsiți corpul de iluminat care are dimensiunea și stilul potrivit pentru casa dvs.Nu aveți ore de petrecut căutând corpul de iluminat perfect? Vă putem ajuta cu asta!Dacă vreți să înlocuiți corpurile de iluminat plictisitoare de dezvoltator sau dacă renovați și alegeți corpuri de iluminat noi, acest articol vă va oferi câteva sfaturi pentru a vă ajuta să alegeți cea mai bună dimensiune și cel mai bun stil pentru casa dvs.Iluminatul ambiental este principala sursă de lumină dintr-o cameră, cel mai adesea provenind de la o lumină de sus sau de la un corp de iluminat încastrat. Este sursa care oferă cea mai mare cantitate de lumină. Încăperile utilitare, cum ar fi bucătăriile și băile, au în general nevoie de mai multă lumină decât holurile, camerele de zi și sufrageriile.Există calcule pe care le puteți face pentru a vedea de câți lumeni sau wați are nevoie spațiul dvs. în funcție de dimensiunea sa, pe care apoi îi puteți converti în becuri atunci când vă decideți ce corpuri de iluminat să obțineți pentru spațiul dvs. Este important să aveți cantitatea potrivită de lumină într-o încăpere, deoarece nu este nimic mai rău decât o bucătărie care este slab luminată, astfel încât să nu puteți vedea ce faceți atunci când tocați legume.Deoarece calculele pot deveni puțin complicate dacă nu sunteți un profesionist în calcularea lumenilor, de obicei e bine să vă ghidați după numărul de becuri dintr-un corp de iluminat pentru a avea o idee aproximativă. Pentru iluminatul ambiental într-o cameră de mărimea unui dormitor, veți dori cel puțin 3 becuri LED în jur de 60W. Dacă aveți o cameră de zi cu concept deschis care este destul de mare, veți dori 5 sau mai multe becuri în iluminatul ambiental pe care îl alegeți.Poate părea confuz, dar nu trebuie să ignorați acest lucru - este cu adevărat important!Iluminatul de sarcină este făcut pentru activități sau utilizări specifice, cum ar fi aplice pentru cititul pe timp de noapte, o lampă de birou sau o lumină deasupra unei oglinzi de toaletă. Acesta luminează spațiul chiar mai mult și mai direct decât poate face o lumină ambientală. Probabil veți dori să aveți aplice lângă patul dvs. Nu numai că este plăcut să le aveți atunci când citim seara, dar, de asemenea, contribuie la design și adaugă o notă frumoasă.Iluminatul de accent este cel mai decorativ dintre cele 3 tipuri de iluminat, care pune în valoare elementele arhitecturale sau un punct focal decorativ, cum ar fi un șemineu, niște încastrări sau o operă de artă.Atunci când decideți ce corpuri de iluminat să alegeți , trebuie să luați în considerare mai întâi dimensiunea. Doriți un corp de iluminat care să fie suficient de mare pentru spațiul dvs. și care să nu pară proporțional de mic.Atunci când alegeți lustra de dimensiuni potrivite pentru insula dvs. de bucătărie, măsurați lungimea insulei. Apoi, decideți dacă vă place aspectul a 2 sau 3 lustre. După ce ați măsurat insula, luați în considerare cantitatea de spațiu necesară între fiecare lustră.Pentru luminile din sufragerie, căutați candelabre care au aproximativ ⅔ din dimensiunea mesei din sufragerie pentru o dimensiune proporțională.Rețineți că, de obicei, un singur candelabru sau lustră nu este suficientă pentru a ilumina o întreagă cameră, așa că doriți să includeți o combinație a tuturor celor 3 tipuri de iluminat, cum ar fi lămpi de masă sau de podea, lămpi de noptieră și iluminat de sarcină deasupra unei chiuvete sau a unui dulap de toaletă.Una dintre cele mai mari întrebări legate de alegerea iluminatului este ce tip de stil să obțineți și trebuie să se potrivească toate? Recomandarea noastră este că iluminatul ar trebui să pună în valoare celelalte elemente din camera ta. O cameră poate avea câteva finisaje metalice diferite, dar doriți să alegeți un metal dominant pe care să îl folosiți în toată casa. De exemplu, este perfect în regulă să folosiți în casa dvs. o combinație de accente metalice atât negru mat, cât și alamă, pentru feroneria dulapurilor, robinetele chiuvetelor și butoanele ușilor, dar alegeți o dominantă și rămâneți la ea. Acest lucru vă poate ajuta să decideți ce culoare să alegeți pentru corpul de iluminat. Astfel, dacă aveți feronerie din alamă în bucătărie, un robinet de chiuvetă negru și tije de perdele din alamă, iar negrul este metalul dominant în casa dvs., probabil că veți dori să alegeți pandantive negre pentru deasupra insulei de bucătărie.