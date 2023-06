Cum să alegeți un tablou electric, în funcție de utilitatea sa

Electricitatea reprezintă o mare parte din viețile noastre de zi cu zi: internetul de pe dispozitivele smart, curentul de acasă, pentru buna funcționare a luminilor, electrocasnicelor, aerului condiționat, etc. Suntem înconjurați de electricitate și ne învârtim munca în jurul ei. De aceea, este foarte important să avem grijă de cablurile electrice de prin casă , de panourile care trimit curent și de întrerupătoare. Pentru a face asta, trebuie să ne asigurăm că avem un tablou electric funcțional, care merge fără probleme și ține sub control orice situație. Dacă vă doriți să aflați mai multe despre utilitatea unui astfel de panou, despre câte tipuri de tablouri există și despre importanța lor, atunci rămâneți cu noi. În rândurile ce urmează vă vom ajuta să înțelegeți mai bine cu ce se ocupă acesta, pentru ca dumneavoastră să îl alegeți pe cel potrivit. Să începem!

Alegeți un tablou din materiale ce se asortează cu design-ul interior al casei, pentru un aspect cât mai plăcut.

Alegeți un tablou care să distribuie uniform curentul către toate prizele și luminile din locuință.

Alegeți un tablou care să aibă o sarcină electrică suficientă cât să susțină toate dispozitivele din casă, fără probleme.

Alegeți un tablou care să protejeze cablurile și conductoarele.

Alegeți un tablou cu acces facil, pentru a-l putea controla imediat, la nevoie.

Tabloul electric, cunoscut și sub numele de panou de siguranțe, este o cutie de întrerupere și separare ce protejează instalația electrică din casa dumneavoastră. Această protecție se referă la oprirea furnizării curentului atunci când sunt detectate probleme de circuit. Cu ajutorul unui astfel de panou, veți evita riscurile de incendii sau alte deteriorări periculoase. Acesta este rolul său, de a vă proteja atât pe dumneavoastră și pe familie, cât și casa. Acest panou mai este folosit și drept conductor de electricitate către toate circuitele din locuință, dar și drept întrerupător principal pentru a opri alimentarea, la nevoie. Fiecare astfel de dispozitiv are o sarcină electrică exactă, ce suportă numai un anumit număr de device-uri, așa că dacă vă doriți să aduceți îmbunătățiri casei dumneavoastră, vă recomandăm să vă sfătuiți și cu electricianul, pentru a primi îndrumări profesionale. De asemenea, dacă aveți o locuință mare, puteți opta și pentru varianta de a instala două tablouri. Acestea vor funcționa în mod simultan și vor avea același scop. În continuare, vrem să vă vorbim și despre câte tipuri de panouri există.Pe piața din zilele noastre există două tipuri de panouri: montate în zidărie și aparente. Modelele montate în zidărie sunt ceva mai rare în România, însă sunt prezente în majoritatea Europei de vest. La noi, cele mai folosite panouri sunt cele aparente. Denumirea vine de la faptul că ele sunt vizibile în încăperi, lucru ce poate afecta puțin design-ul interior. Dar, dacă alegeți un panou din materiale asemănătoare culorii pereților, sigur va trece neobservat. Nu trebuie decât să dați un scurt search în online pentru a alege materialul potrivit. Tablourile electrice sunt foarte folositoare. Ele distribuie energia electrică în toată casa, așa cum am menționat și mai sus, de obicei pe două căi: o linie de curent pentru prize, și o alta pentru iluminat. Tablourile mai oferă și accesibilitate. Luați exemplul în care vreți să schimbați un bec. Pentru a nu vă electrocuta, nu este suficient doar să stingeți lumina de la întrerupătorul din cameră. Trebuie să opriți curentul și de la întrerupătorul principal, găsit pe tablou. Totodată, aceste tablouri protejează cablurile și conductoarele cu ajutorul unor siguranțe. De aici și denumirea de tablou de siguranțe, pentru că acestea decuplează curentul în situațiile de supra-încărcare sau scurtcircuit. Pe această cale, vrem să vă vorbim și despre cele două tipuri de siguranțe existente.Siguranțele găsite pe panourile din fiecare casă pot fi de două tipuri: siguranțe fuzibile , sau siguranțe automate. Cele fuzibile sunt fiabile, însă în cazul unui scurtcircuit, ele se ard și trebuie înlocuite, asemenea întregului tablou. Ele se încadrează în două clase: clasa de funcționare g – care rezistă la curenții mai mici sau egali cu curentul lor nominal – sau clasa de funcționare a – care rezistă la curenții mai mici sau egali cu curentul lor nominal, dar îl și întrerup în condiții de urgență. Totuși, din cauză că se ard la fiecare impact, nu sunt chiar cea mai utilă alegere. Cele automate, pe de altă parte, nu vor lăsa tabloul să ajungă până la scurtcircuit, și se vor opri automat. De aici și denumirea, și popularitatea lor. Sunt ușor de folosit și se încadrează și ele în mai multe clase: siguranțe automate monopolare, bipolare, tripolare, și diferențiale. Cele monopolare, bipolare și tripolare au rolul de a proteja o singură fază din circuitul instalației electrice, respectiv două sau trei, în funcție de nevoile dumneavoastră. Iar cele diferențiale, după cum le sugerează și numele, fac diferența între curenții care trec și cei care nu trec prin conductoare, oprindu-i automat pe cei din urmă.Înainte de încheiere, considerăm că merită menționate și criteriile de luat în considerare atunci când alegeți un tablou electric Acum ajunși la final, sperăm că articolul nostru v-a fost de folos și că ați aflat toate informațiile necesare înainte de instalarea unui astfel de aparat. Nu ezitați să cereți și sfatul electricianului înainte de decizia finală.