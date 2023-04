Deții o livadă? Iată care este modelul de drujbă ideal pentru tine!

Desi pentru un necunoscator pot parea similare, in realitate, modelele de motoferastraie au diferite proprietati, care le fac potrivite pentru o anumita utilizare sau alta. Tocmai de aceea, in articolul de fata, am decis sa-ti prezentam o drujba ideala pentru lucrul in livada, dar si pentru terenuri impadurite, destinata utilizatorilor mai putin regulati.

Motoferastrau cu emisii reduse si un consum de carburant scazut

General Motor, "universul" utilajelor pentru profesionisti si amatori

Este vorba despre modelul Total, de 2.5 CP, de provenienta Pakistan (printre altele, o tara cu un relief majoritar muntos), care, in ciuda pretului foarte accesibil, de doar cateva sute de lei, se remarca prin caracteristici tehnice si cifre care il fac deosebit de apreciat printre cei care l-au testat.Aceasta drujba de 1.8 kW este proiectata dupa o tehnologie testata intensiv, ceea ce contribuie atat la performantele sale, cat si la siguranta utilizatorilor, pe tot parcursul folosirii echipamentului. Motorul cu care este dotat este unul puternic si rezistent, care poate fi turat ani la randul, dar si "prietenos" cu mediul inconjurator si buzunarul tau, intrucat garanteaza reducerea nivelului de emisii cu pana la 50%, iar consumul de carburant - cu pana la 30%. Mai mult decat atat, amortizoarele incorporate absorb in mod eficient vibratiile, ceea ce iti va usura munca, prin evitarea acumularii oboselii tehnice.In ceea ce priveste specificatiile tehnice ale modelului de drujba Total 2.5 CP, acestea sunt urmatoarele: motor in 2 timpi, capacitate cilindrica - 45.8 cc, viteza la ralanti - 3.200 RPM (rotatii pe minut), dimensiune maxima de taiere - 44.5 cm, capacitatea rezervorului de combustibil - 550 ml, capacitatea rezervorului de ulei - 260 ml, garantie - 12 luni, greutate produs - 6 kg. Pe langa motoferastraul propriu-zis, coletul include o lama, o protectie pentru lama, un lant, o surubelnita, imbusuri, o cheie de strangere pentru lama, un bidon de benzina si o palnie.Aceasta drujba se regaseste in oferta General Motor, magazin online cu o "panoplie" foarte larga de produse: de la piese de motocositoare, atomizor, motoutilaje, motosapa, generatoare, masini de tuns gazonul si scule electrice la masini-unelte si de la piese de scutere, ATV, biciclete si trotinete la aparate de tip service (de ascutit lantul, de masurat, masini de spart si nituit, rulmenti, sfori de pornire etc.). In plus, categoria de motoferastraie este completata de modele de provenienta SUA, Rusia, China, Taiwan si chiar Romania.In concluzie, daca detii sau administrezi o livada si ai nevoie de un echipament pentru mentinerea acesteia in cele mai bune conditii, astfel incat sa dea roade atat la propriu, cat si la figurat, drujba Total 2.5 CP este alegerea logica.Pe langa faptul ca este potrivita atat utilizatorilor experimentati, cat si celor incepatori, iar pretul sau nu reprezinta sub nicio forma un efort financiar deosebit, mai ales tinand cont de durata sa indelungata de utilizare, ea va fi livrata in cel mai scurt timp, astfel incat activitatea ta sa nu fie intrerupta sau intarziata o perioada prea mare. Iti uram mult succes si spor la treaba!