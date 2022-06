Direct proprietar? 10 pași care te ajută să îți vinzi casa cu succes

- Cu banii de comision merg în vacanță, renovez bucătăria sau fac cutare lucru.

- Nu am încredere în agenții imobiliari.- Agenții imobiliari nu își merită comisionul.- Ce e așa de greu să vinzi o casă? Pui un anunț pe internet și aștepți să te sune cumpărătorii.Sunt cel puțin 4 motive pentru care o persoană alege să vândă singură o casă, în loc să angajeze un agent imobiliar. Ca să se deosebească de anunțurile agenților, persoanele care vând singure scriu în anunțurile lor această expresie ”direct proprietar”. În imobiliare, îi numim pe acești vânzători FSBO – For Sale By Owner – termen folosit pentru a descrie un vânzător care alege să își vândă singur casa, fără a apela la serviciile unui agent imobiliar.Dacă bifezi măcar unul din cele 4 motive sau ai un altul pentru care alegi să îți vinzi singur casa, acest articol este pentru tine. Mai ales dacă vrei să faci din acest proces o vânzare de succes.1. Tu devii agentul imobiliar2. Află care îți este motivația de vânzare și fă-ți un plan3. Asigură-te că îți privești casa obiectiv4. Pregătește casa pentru vânzare5. Angajează un fotograf profesionist6. Pornește din start cu un preț realist7. Promovează proprietatea cu toate detaliile8. Stabilește de la început cum colaborezi cu agenții imobiliari și comunică-le și lor acest lucru9. Arată disponibilitate la negociere10. Preia controlul vânzării1. Tu devii agentul imobiliarAcesta este primul lucru pe care chiar trebuie să îl conștientizezi: tu devii agentul imobiliar.Când tu faci planul, tu te documentezi despre preț, tu promovezi casa, tu organizezi vizionările, tu negociezi prețul și condițiile de vânzare cu potențialii cumpărători, tu te ocupi de tot procesul, tu ești agentul imobiliar.Ai, în același timp, un dublu rol: de vânzător și agent imobiliar. Consider că este foarte important să îți înțelegi și rolul de agent imobiliar, să îl separi de cel de vânzător și să te transformi în cel mai bun agent imobiliar pentru tine.2. Află care îți este motivația de vânzare și fă-ți un planAm scris aici de ce motivația de vânzare este cel mai important lucru pe care trebuie să îl știi când vrei să îți vinzi casa.3. Asigură-te că îți privești casa obiectivDacă ”în papucii” de vânzător ești atașat de casa ta, o vezi ca pe cea mai frumoasă și ...citeste mai departe despre " Direct proprietar? 10 pași care te ajută să îți vinzi casa cu succes " pe Ziare.com