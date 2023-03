Dormitorul – câteva aspecte de care să ții cont

O să începem printr-o ghicitoare, cameră cu pat și dulap, ghici dormitor ce-i. Exact, cam atât de important și îndrăgit este dormitorul pentru toată lumea. Locul în care întrebarea „Ți-e somn?” nu mai are nevoie de răspuns. Camera plină de cele mai frumoase vise pe care le poate avea cineva. Camera care poate să fie sală de lectură, loc de muncă sau chiar cinema. Și nu în ultimul rând, camera care va avea mereu un loc, atât în inima ta, cât și în mintea ta.

Fie ca razele soarelui să bată direct… la tine în dormitor

Salteaua

Lenjeria de pat

Un dulap, două dulapuri, trei dulapuri…

Noptiera

Asemenea somnului care are un rol esențial în menținerea sănătății atât fizice, cât și psihice, automat și locul în care dormi trebuie să fie ideal. Începând de la somieră și până la perne și așternuturi, fiecare dintre aceste lucruri este o rotiță a unui mecanism. Ce mecanism? Acel mecanism care are grijă să îți ofere cel mai liniștitor somn.Dormitorul nu este doar o cameră, ci ne poate influența și starea de spirit. Gândește-te, vii obosit și cu stresul de la mucă acasă. În speranța de puțină deconectare de la tot acest ritm alert, ajungi într-un dormitor decorat prost, cu elemente care nu sunt din același film. O poveste de groază, iar pe lângă stresul în plus pe care ți-l poate induce un dormitor decorat defectuos, îți poate afecta și somnul.Cum am spus și mai sus, dormitorul nu este doar o simplă cameră din casă, unde te duci să te trântești în pat și atât. El este oglinda personalității tale. Prin elementele și stilul pentru care ai optat în dormitor și în toată casa, transmiți cine ești tu cu adevărat.Sperăm că ești odihnit cât timp citești acest articol. Dacă nu, pune-te relaxat în pat, lasă puțin cartea pe noptieră și haide să vedem câteva lucruri care nu ar trebui să lipsească nimănui din dormitor.Direct la tine în dormitor, pentru că un prim lucru esențial dormitorului îl reprezintă lumina naturală. Cel mai indicat este să alegi niște draperii care, deși trase, permit luminii să pătrundă în dormitor.Dacă blocul sau locuința nu permite razelor soarelui să te mângâie în fiecare dimineață, nu ai încotro. Trebuie să creezi atmosfera caldă a dormitorului cu ajutorul luminilor ambientale. Dacă nu vrei să te complici și ai un dormitor simplu, optează pentru un corp de iluminat nu foarte mare și complex cu lumină caldă.Salteua pe care dormi ar trebui să fie de bună calitate și să îți ofere un somn odihnitor atunci când te scufunzi în ea. O saltea bună ar trebui să îți ofere un somn liniștitor, nu ca în povestea în care fata avea un bob de mazăre sub saltea și nu putea să doarmă. Acela este un exemplu de saltea de proastă calitate. Revenind în lumea reală, salteaua trebuie aleasă în urma evaluării nevoilor și preferințelor tale. Fie că apelezi la una cu arcuri sau cu spumă, oricare este bună, atât timp cât ai avut experiențe anterioare sau ai testat-o înainte de a o comanda.Pe lângă saltea, ai nevoie și de lenjeria de pat potrivită care să nu îți irite pielea și să o lase să respire. Deși mai scumpă, lenjeria de pat din bumbac este poate cea mai bună variantă la care poți apela. Deși la un preț mai scump decât restul lenjeriilor de pat, poți să o privești ca pe o investiție. De ce? Pentru că rezistă foarte mult timp de la cumpărare. Un mic sfat, asigură-te că iei cel puțin două seturi de lenjerii pentru dormitor.Alte elemente care te ajută să păstrezi atât ordinea dormitorului tău, cât și senzația de spațiu aerisit sunt dulapurile și dulăpioarele. Spațiile de depozitare în sine sunt o variantă bună pentru persoanele cu multe haine, dar care nu dispun de un spațiu generos în dormitor. Dacă te regăsești în această situație, îți recomandăm să te orientezi către dulapuri care sunt mari în înălțime, nu în lungime. Astfel dai și impresia de cameră mare și spațioasă și folosești spațiul mic pe care îl ai la capacitatea lui maximă.Pe lângă dulapuri ai nevoie și de o noptieră pe care să o pui lângă pat. Poți apela și la două noptiere pe de-o parte și de alta a patului . Pe o noptieră poți să îți lași fie ochelarii, laptopul, telefonul și multe altele. Dacă nu ai nevoie de o noptieră la capul patului și dispui de un spațiu mare al dormitorului, poți să folosești noptiera pentru altceva. Spre exemplu, poți pune fie o vază, o statuie, o plantă sau orice element decorativ care te caracterizează pe tine.Dacă vrei să creezi cât mai multe spații de depozitare poți opta pentru un model de noptieră care are și sertar