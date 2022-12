Care este durata de viață a unui acoperiș și când poate fi necesară înlocuirea sa?

In lipsa acoperisului, o casa nu ar fi completa si nu ar asigura protectie obiectelor si persoanelor din interiorul acesteia. De aceea, atunci cand se construieste sau se renoveaza o casa, acoperisul este un element care trebuie ales in functie de mai multi factori si dupa o documentare atenta. In general, forma acoperisului se alege in raport cu stilul arhitectural al casei, iar materielele pentru construirea acestuia in functie de rezistenta, durata de viata si greutate.

Care este durata de viata a unui acoperis?

Cand se inlocuieste acoperisul?

Inainte de toate, trebuie mentionat faptul ca acoperisul este o structura complexa, alcatuita din mai multe elemente. In componenta acestuia intra sarpanta, invelitoarea, elementele de scurgere a apei, precum si elemente de fixare. Durata de viata a unui acoperis este influentata de tipul de materiale utilizate, fiecare dintre acestea avand o rezistenta diferita. In general, durata medie de viata a unui acoperis este de 25-50 de ani, dar aceasta poate creste daca sunt folosite materiale calitative si acoperisul este intretinut corect.Pe langa materialele utilizate, este important si felul in care se executa lucrarea. Din acest considerent, cele mai multe persoane prefera sa apeleze la specialisti atunci cand au probleme cu acoperisul sau cand doresc sa il inlocuiasca. O firma specializata in montaj acoperisuri Bucuresti nu numai ca se ocupa de reparatiile si montarea oricarui tip de acoperis, dar asigura calitatea rezultatului final si ofera indrumare pentru alegerea celor mai potrivite materiale, deoarece fiecare casa este diferita si are particularitati unice.Tigla ceramica este unul dintre materialele a carui durata de viata poate ajunge pana la 100 de ani, insa trebuie mentionat si faptul ca acest material are o greutate mare si poate fi nepotrivit pentru casele mai vechi carora li se inlocuieste acoperisul, tocmai pentru ca ar putea exercita presiune asupra structurii constructiei. In orice caz, specialistii ii ajuta pe proprietari sa ia o decizie buna cand doresc sa inlocuiasca acoperisul casei.Acoperisul poate fi inlocuit din motive functionale, adica din cauza aparitiei unor defectiuni grave, ori din motive estetice, atunci cand proprietarul vrea sa renoveze locuinta si sa schimbe inclusiv acoperisul. Repararea sau inlocuirea acoperisului pot fi necesare atunci cand exista scurgeri in pod sau mansarda, cand mai multe tigle lipsesc sau sunt rupte, cand vopseaua este crapata, cand tiglele isi schimba forma sau atunci cand exista inflitratii ce provoaca o umiditate excesiva la etajul superior al casei.In unele situatii pot fi necesare doar reparatii, ca de exemplu atunci cand tiglele de pe acoperis lipsesc, in vreme ce alteori inlocuirea integrala a acoperisului devine cea mai potrivita solutie pentru a remedia problemele grave, cum ar fi curbarea tiglelor din cauza trecerii timpului si a fenomenelor meteo care au dus la deteriorarea excesiva a acestora.Prin urmare, durata de viata variaza in functie de mai multe aspecte si este un factor care trebuie prioritizat in alegerea acoperisului si a materialelor de constructie a acestei structuri complexe, cu rol functional si estetic pentru orice casa.