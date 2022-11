”Mi-au recomandat să pun bani în cont fără factură”. Sfaturi pentru românii care n-au primit facturi de la Electrica. Ce faci când habar n-ai cât ai de plătit

Mii de români care acuză că nu au mai primit facturi de la furnizorii de electricitate încearcă să găsească o soluție la problema lor stringentă, formând grupuri pe rețelele de socializare în speranța că vor găsi împreună răspunsuri eficiente.

Sunt din ce în ce mai mulți români care acuză că nu au mai primit facturi la electricitate de luni de zile și se tem că, în prag de sărbători, se vor trezi datori vânduți la Electrica.Pe rețelele de socializare s-au înființat grupuri de suport în care oameni își expun problema lor, iar alții mai experimentați sau care au rezolvat deja o situație similară, îi sfătuiesc ce ar putea face.Oamenii explică faptul că au fost nevoiți să recurgă la această soluție pentru că nu reușesc să ia legătura cu un angajat al societății nici telefonic și nici fizic, la ghișeu, iar răspunsurile primite la petițiile trimise pe adresa de mail a furnizorului nu sunt personalizate, ci doar un răspuns standard care nu rezolvă deloc problema.Valentin S., din Dâmbovița, reclamă pe unul dintre grupurile de Facebook dedicate clienților Electrica, faptul că a primit o estimare din partea furnizorului mai mare cu aproximativ 300 de KW. Acesta susține că a făcut o sesizare la societate, dar reclamația i-a fost respinsă, iar în aceste condiții cetățeanul cere un sfat celor care au trecut prin așa ceva."Bună ziua! Am primit factura pe luna septembrie, cu un index estimat de ei, cu vreo 300 de kw în plus. Am făcut o sesizare la ei, unde le-am trimis indexul real, dar mi-a fost respinsă, menționând că atât este indexul estimat, atât rămâne. I-am avertizat că fac sesizare la ANPC sau, poate, aștept debranșarea pentru neplata facturii, iar apoi îi voi acționa în instanță. Ce ma sfătuiți sa fac, cum ar trebui să procedez, cu nesimțiți ăștia de la Electrica?", este postarea dâmbovițeanului."Sesizări la ANRE și ANPC, fără nicio ezitare"Unul dintre membrii grupului îl sfătuiește să facă imediat o sesizare la ANRE și o reclamație la ANPC"Fără nicio ezitare.1. Contactați și mutați-vă la un alt furnizor de energie electrică.2. Depuneți plângere pe site-ul lor și notați-vă numărul de înregistrare. Nu vă vor răspunde în termenul legal de 30 zile, 100%!3. Imediat după împlinirea termenului depuneți PLÂNGERE împotriva lor la ANPC și ANRE.4. Transmiteți la Electrica că le-ați depu