Cum se calculează impozitul pe spaţiile rezidenţiale şi mixte. Declaraţiile fiscale care trebuie depuse

Ai în proprietate sau dorești să investești într-un spațiu rezidențial, nerezidențial sau mixt, însă nu ai chiar toate informațiile necesare referitoare la maniera de impozitare.

Înainte de a deveni proprietar, trebuie să știi că ai nevoie de mai multe documente, acte și proceduri pe care trebuie să le cunoști. Acest dosar este necesar, în primul rând, pentru a putea calcula impozitul corect, în funcție de destinația spațiului.Ansamblurile rezidențiale au devenit foarte căutate de majoritatea celor care îşi doresc o locuinţă. Și asta pentru ca sunt o soluție de locuire modernă, cu diferite facilități, apartamentele si casele fiind realizate la stardarde mai bune de calitate si situate, în general, în zone in plina dezvoltare.Mai mult, accesul în interiorul acestor ansambluri rezidențiale este privat, “siguranța fiind unul dintre criteriile pentru care este aleasă această variantă locativă. În orașele mari, siguranța este esențială, de aceea, numeroase familii cu copii aleg spațiile rezidențiale, unde cei mici se pot juca fără griji, feriți de trafic”, explica cei de la storia.ro.De asemenea, un trend în plină ascensiune, accentuat si de efectele pandemiei de coronavirus, este reprezentat de transformarea locuinței şi in punct de lucru, ceea ce schimbă puţin relaţia pe care o ai cu privire la obligaţiile de plată către stat.Spațiul nerezidențial este ansamblul sau clădirea în care se află exclusiv clădiri folosite pentru activități administrative sau comerciale, firme, hoteluri, bănci, școli sau clinici medicale. Acest tip de clădiri are un regim diferit de funcționare, taxare și impozitare.”Pentru construcția unor spatii nerezidentiale, dezvoltatorii imobiliari trebuie să îndeplinească anumite criterii, mult mai complexe decât în cazul celor destinate locuințelor”.Spațiile mixte sunt cele care se află în proprietatea persoanelor fizice, la adresa cărora se află un sediu social sau un sediu secundar de activitate, iar pentru acestea, impozitarea și documentația de înființare și desfășurare a activității se efectueaza diferit.Astfel că, începând cu anul 2016, persoanele fizice care dețin clădiri trebuie să plătească un impozit pentru acestea, în funcție de destinație. În Codul Fiscal, clădirile sunt împărțite în clădiri rezidențiale, nerezidențiale sau cu destinație mixtă.Pentru persoanele care sunt î ...citeste mai departe despre " Cum se calculează impozitul pe spaţiile rezidenţiale şi mixte. Declaraţiile fiscale care trebuie depuse " pe Ziare.com