Izolația termică a casei: cum faci alegerea corectă?

Una dintre lucrările foarte importante pe care trebuie să le ai în vedere atunci când vine vorba despre locuința ta este izolarea termică. Aceasta îți oferă eficiență și consumuri mai mici de energie, lucru care se reflectă și în costurile de întreținere. Ce materiale trebuie să folosești însă pentru a izola o locuință? Iată câteva răspunsuri care te vor ajuta să iei decizia potrivită.

Polistirenul extrudat

Vata minerală

Spuma poliuretanică

Polistirenul extrudat este folosit cel mai adesea în lucrări de izolare interioară a locuințelor, mai ales în zonele în care spațiul reprezintă o problemă. Polistirenul extrudat este o structură densă de izolare, spre deosebire de polistirenul expandat, iar acest aspect îl face performant. La nivel de costuri, vei vedea că pretul polistirenului extrudat de la Mathaus este accesibil așa că acesta nu este un criteriu de alegere, ci doar caracteristicile tehnice ale materialului.Polistirenul este cea mai ieftină variantă de izolare și nici chiar la nivel de accesorii prețurile nu se modifică substanțial. Ai nevoie de plasă din fibră de sticlă pentru armare, de dibluri, de adeziv potrivit pentru polistiren și de o tencuială decorativă. Sistemul de izolare poate fi realizat cu ajutorul unei echipe specializate de muncitori, însă, de asemenea, poți realiza această lucrare și în regie proprie.Unul dintre cele mai bune produse de izolare este vata minerală, un material izolator care are caracteristici speciale de protejare a locuinței împotriva schimburilor de temperatură.Vata minerală este de două tipuri: bazaltică sau de sticlă. Vata bazaltică este un izolator perfect în contextul termic, însă are ramificații și în ceea ce privește izolarea fonică. Așadar, un singur material poate asigura locuința din ambele puncte de vedere, însă și costurile sunt pe măsura performanțelor materialului.Material similar vatei bazaltice, vata de sticlă are caracteristici la fel de bune de izolare termică, însă fără efect la nivel fonic și cu o rezistență mai scăzută la incendiu și temperaturi. Vata de sticlă poate rezista până la circa 500 de grade Celsius în vreme ce vata bazaltică poate rezista până la 700 de grade Celsius.Atenție, însă! Vata minerală necesită personal calificat pentru montaj, deoarece trebuie luate în calcul barierele de vapori, dar și poziționarea corectă a calupurilor, astfel încât izolația să fie realizată corect. Mai mult decât atât, vata minerală este un material care se închide în zonele de îmbinare cu ajutorul benzilor adezive cu folie de aluminiu, astfel încât pierderile de căldură și schimburile de temperaturi să fie minime.Spuma poliuretanică nu este un material nou pe piața materialelor de construcții, însă a evoluat treptat ajungând să fie, în cadrul sistemelor de izolare termică, o piesă de bază. Ca dezavantaje, însă, ar trebui menționat că spuma poliuretanică este destul de scumpă și necesită personal calificat pentru manipulare și aplicare, fiindcă are la bază anumiți produși care necesită purtarea unui costum special de protecție.Totuși, spuma poliuretanică aplicată prin pulverizare are proprietatea de a acoperi suprafețe mari de lucru într-un timp foarte scurt. Prin comparație, în vreme ce o izolație pe bază de vată minerală se face în câteva zile, aceeași suprafață se poate izolata cu spumă poliuretanică în doar câteva ore. Astfel, din cauza prețului destul de ridicat, spuma poliuretanică este adesea evitată, deși are caracteristici de izolare cu adevărat superioare altor tipuri de materiale de izolare termică.Acestea sunt opțiunile cele mai frecvente de izolare a unei locuințe, cu avantajele și ușoarele lor dezavantaje. În continuare, polistirenul rămâne un material pe care te poți baza, așa că poți alege acest produs dacă vrei ca rezultatele izolării termice făcute să fie durabile.