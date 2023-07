Creșteri majore ale vânzărilor de locuințe ANL. Câte unități au fost finalizate în 2023

Primăriile au vândut în ultimii 14 ani peste 6.800 de locuințe ANL închiriate de tineri aflați la început de carieră. După perioada pandemiei, în care vânzările au scăzut drastic, în 2022 statul a reînceput să vândă mai multe locuințe decât reușește să construiască într-un an. Statul a construit circa 36.000 de apartamente de închiriat prin programul destinat tinerilor sub 35 de ani, iar din 2009, primăriile au primit libertatea de a le vinde, arată o analiză Profit.ro.

În ultimul an, statul a cedat 1.011 apartamente ANL către proprietari și a finalizat construcția a 609 locuințe noi. Comparativ, în 2021, numărul de apartamente ANL vândute a fost de 264, iar locuințele construite de stat au însumat 698. În anul 2020, s-au vândut 281 de apartamente ANL, iar numărul locuințelor construite a fost de 1.041. În 2019, statul a cedat 613 apartamente ANL și a finalizat construcția a 460 de locuințe noi, conform sursei citate.Astfel, după ce pandemia a condus la o situație în care, pentru a doua oară în ultimii 7 ani, numărul locuințelor construite de stat a depășit vânzările, raportul s-a inversat în 2022, iar vânzările au depășit cu 66% numărul locuințelor noi construite. Anul trecut a fost marcat de cel mai bun ritm de vânzări din 2016 încoace și a fost al doilea an cu cele mai mari vânzări din ultimii 14 ani, conform calculelor jurnaliștilor Profit.ro. Din totalul locuințelor finalizate de stat în ultimul an, 498 sunt destinate închirierii tinerilor, un număr similar cu cel înregistrat în anii precedenți, în timp ce 91 sunt locuințe de serviciu și 21 sunt destinate comunității de romi, potrivit datelor furnizate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) la cererea Profit.ro.Situația ANL-urilor în 2023Suma alocată în acest an pentru programele cu finanțare rambursabilă este de 68,62 milioane lei, cu peste 50% mai mare decât anul trecut. Din această sumă, 64,6 milioane lei sunt destinați construcției de locuințe destinate închirierii, iar 4 milioane lei sunt destinați locuințelor de serviciu. Astfel, sunt incluse în program un total de 5.187 de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, din care 2.167 sunt în curs de execuție. De asemenea, sunt incluse 616 locuințe de serviciu, din care 227 sunt în curs de execuție, și 42 de locuințe sociale pentru comunitatea de romi.După ce au închiriat locuința ANL timp de cel puțin un an, chiriașii au opțiunea de a cumpăra locuința. Până în prezent, peste 60% dintre cumpărători au preferat să achite rate lunare către primării, după ce au plătit un avans de 15% (aproximativ 5.000 de euro) și o dobândă egală cu dobânda de politică monetară stabilită de Banca Națională a României plus două puncte procentuale. Cu toate acestea, majorarea dobânzii de politică monetară la 7% a făcut această variantă mai puțin atractivă în comparație cu dobânzile pieței creditelor ipotecare. Pe locul doi în preferințele cumpărătorilor s-au situat sursele proprii de capital, iar apoi programul Prima Casă/Noua Casă.