Mobila de bucătărie – cum o alegem?

Chiar dacă poate avem tendința să o subestimăm uneori, bucătăria este o cameră foarte importantă din casele și apartamentele noastre. Este locul unde toată lumea din casă se adună dimineața să se așeze la cea mai importantă masă a zilei, micul dejun. Acolo ne adunăm și noi forțele dimineața, în timp ce ne preparăm cafeaua sau ceaiul și gustarea de dimineață. Și tot în bucătărie ne adunăm și la final de zi, să ne povestim prin ce peripeții am mai trecut astăzi sau să ne relaxăm în timp ce lăsăm creativitatea la joacă, la gătit.

Măsoară totul cât mai bine

Alege un design potrivit

Bucătăria este un loc intim, cu un rol major în apropierea dintre membrii familiei. Așa că ar trebui să fie un spațiu care să inspire confort, relaxare și căldură. Iar pentru asta, e nevoie să o mobilezi și să o decorezi cu cât mai multă atenție, ca toată lumea din familie să se simtă cât mai bine în acest spațiu.Dacă dorești să schimbi aspectul bucătăriei tale actuale sau cauți mobilă bucătărie ca să o mobilezi de la zero, citește acest articol în continuare. Ai să afli câteva sfaturi de decor și de alegere a pieselor de mobilă potrivite, care să te ajute să creezi cât mai multă armonie în bucătăria ta și de care să te bucuri pentru cât mai mult timp.Știm, entuziasmul cumpărăturilor de mobila bucatarie e destul de mare și îți vine să dai cât mai repede un search online sau o tură prin magazine. Dar cel mai valoros sfat pe care putem să ți-l dăm astăzi este să începi acest proces de la tine din bucătărie și nu din magazine. Și, pentru asta, ai nevoie de un prieten foarte bine calculat, adică de o ruletă. Apoi, poți trece la măsurat. Analizează spațiul pe care îl ai în bucătărie și gândește-te unde ai vrea să pui anumite piese de mobilă.Dacă nu știi de unde să începi, pornește de la chiuvetă și alte piese pe care ar trebui să le încorporezi, de exemplu mașina de spălat vase sau frigiderul. Asta pentru că ele sunt mai voluminoase și dacă pornești de la ele și le asiguri spațiu, restul corpurilor de mobila bucatarie vor fi mai ușor de aranjat și adaptat. Nu uita să măsori și pe lungime, și pe lățime, ca să te asiguri că vor avea loc și alte obiecte pe care vrei să le pui pe lângă mobila principală prin cameră, de exemplu o masa de cafea Gândește-te apoi câte vase și electrocasnice deții sau vrei să ai, pentru că fiecare din ele e nevoie să își găsească locul la tine în bucătărie, deci să ai grijă să ai destul spațiu de depozitare. Mai ales că un spațiu ordonat creează și mai mult confort și liniște în cameră.Spuneam mai devreme că ordinea e importantă în orice cameră, pentru că îți oferă liniște mentală. Dar la fel este și un design cât mai unitar. Vrei să te simți bine când intri în bucătărie. Așa că, pe lângă nevoi și spațiu, e bine să te gândești și cum va arăta noua ta mobilă de bucătărie. Și sfatul este să alegi un stil de design care să se potrivească bine cu personalitatea ta.Dacă ești stilul clasic, atunci alege mobilă din lemn în culori cât mai naturale, blaturi din piatră și culori cât mai inspirate din natură pentru restul bucătăriei, precum faianța, varul și gresia. Este un stil de design foarte liniștitor și foarte potrivit într-o familie, de exemplu. Și nu ezita să decorezi cu plante și cu perdele din bumbac sau in, pentru un aspect cât mai complet.Dar dacă ești un stil mai modern, alege mobilă cu linii cât mai simple și dulapuri monocrome. Îți recomandăm să mergi pe culori precum alb, bej, verde închis. Și, dacă vrei un look mai industrial, alege mobilă în nuanțe de gri. La fel și pentru pereți și faianță, rămâi în aceeași linie simplă, minimalistă și cu siguranță vei obține efectul dorit. Și, ca să completezi cât mai bine imaginea generală, alege accesorii din metal.Pe final, mai avem un singur sfat, care nu ține nici de spațiu, nici de stil, ci mai degrabă de felul în care privești această achiziție. Știm că totul pare că a devenit foarte scump și că poate ai tentația să alegi o mobilă mai ieftină, care să nu îți dea bugetul peste cap. Te încurajăm să privești totul și raportat la timp. E important să reziste cât mai mult și tocmai pentru că e o cameră atât de folosită, e recomandat să investești în mobilă de calitate, care să fie cât mai durabilă. Poate costă mai mult pe moment, dar, pe termen lung cu siguranță îți vei mulțumi pentru alegerea făcută.Gata, acum ești pregătit de cumpărături. Caută inspirație de design, fă-ți măsurătorile și apoi hai la cumpărături. Nu uita să verifici și oferta online, poți găsi oferte mai avantajoase pentru tine.