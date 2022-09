Mobilierul Expomob te poate ajuta să-ți transformi locuința într-una de vis

Pe lângă dormitor, care camera din casa ta spune cele mai multe despre cine ești? Ca loc de odihna, relaxare si de a scăpa de agitația vieții de zi cu zi, ar trebui sa fie locul care te face sa te simți cel mai calm si in pace cu tine si cu tot ce te înconjoară. La Expomob, poți alege dintr-o gama larga de dormitoare care se vor potrivi chiar si celor mai pretențioase gusturi si nevoi. Așadar, poți găsi toata mobila si decorațiunile de care ai nevoie intr-un singur loc pentru a pune bazele camerei pe care ti-ai dorit-o întotdeauna.

Paturile cu cel mai mult confort și stil

Spații de depozitare mari și stilate

Noptiere și comode pentru toată lumea

Un aer modern

Prețuri foarte bune

Atunci când alegem sa mobilam complet un dormitor, patul este cel mai important lucru la care sa ne gândim, având in vedere faptul ca aici ne petrecem circa o treime din viată. Somnul este cel mai important lucru pentru o viată sănătoasă, iar cel mai bun pat te va ajuta sa te odihnești așa cum se cuvine, motiv pentru care nu este nevoie de compromisuri.La Expomob vei găsi o mulțime de opțiuni atât pentru dormitoare moderne si clasice, pentru cupluri, cat si pentru copii sau adolescenți. Indiferent daca ești in căutarea unui pat de o persoana, a unui pat de dimensiuni medii sau unuia pentru doua persoane, principalul aspect pe care se pune preț este confortul. Saltelele moi care oferă suport, împreuna cu un cadru robust si elegant, vor face cel mai bun produs chiar si pentru cei mai pretențioși oameni.Pentru că nu poți avea un dormitor modern sau clasic fără niște dulapuri personalizate, Expomob a alcătuit o listă cu cele mai atractive. Dacă rama patului este din același lemn ca dulapul sau dacă vrei să încerci cât mai multe texturi și culori diferite, te vom ajuta să găsești cea mai buna alegere. Poți alege, de asemenea, cele care au oglinzi incorporate sau uși care glisează. Indiferent care sunt nevoile si preferințele tale, promitem cel mai înalt nivel de calitate si cat mai mult spațiu de depozitare intr-un produs mic, foarte plăcut din punct de vedere estetic.Bineînțeles, un dormitor nu este complet fără noptiere sau comode, iar acestea pot avea aceleași culori si texturi sau, pe de alta parte, pot fi acea pata de culoare care scoate in evidenta chiar si cea mai simpla si clasica camera. Expomob le are pe toate!Indiferent de produsul ales, Expomob garantează ca va fi mai util si mai compatibil cu tendințele actuale, precum si ca va avea linii clasice pentru a-l face sa arate cat mai bine si sa se potrivească personalității si preferințelor oricărei persoane. Cu piesele noastre, poți amenaja un dormitor complet alb, un dormitor in doua culori sau unul foarte colorat. Trebuie doar sa ai o idee clara in cap si noi ii vom da viată.Știm ca achiziționarea pieselor de mobilier pentru dormitoare si restul încăperilor din locuința este dificila si costisitoare, însă Expomob vrea sa o simplifice puțin. Astfel, preturile pe care le propunem sunt accesibile pentru toate buzunarele pentru ca orice persoana sa își permită achiziționarea celor mai bune produse. In plus, cei care comanda produsele din orașe in care exista magazine Expomob nu vor achita transportul. Acesta va fi gratuit si in cazul celor care comanda produse in valoare de 500 de lei si le achita cu cardul, dar si in cazul celor care comanda produse in valoare de minim 1000 de lei cu plata ramburs.