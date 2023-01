Concluzia unui român la 2 ani de când a cumpărat o casă țărănească veche: "Nu aș mai face-o din nou, nici bătut". Cum arată locuința acum FOTO

Mulți români visează să cumpere o casă la țară, în timp ce unii au reușit să facă pasul. Aceștia își împărtășesc experiențele pe grupuri dedicate, în mediul online.

Este cazul unui român care a achiziționat o casă țărănească veche, în Ardeal, în Munții Apuseni în care s-a și mutat în urmă cu doi ani. După ce a investit bani, timp și energie pentru a avea condiții decente de trai, acesta a concluzionat că regretă decizia, într-o postare pe Facebook."Mutat din mai 2021 într-o casă țărănească veche, cu multe..multe probleme, fără sursă de apă, fosă sau canalizare, pot spune abia acum, că, în sfârșit, trăiesc aici în condiții decente.De atunci și până acum mi-am investit aproape tot timpul, finanțele și energia pentru a repara și renova acest cuibușor.Momentele de respiro au fost scurte, rare dar prețioase, ele fiind ocazii de a mă bucura de timp petrecut cu oamenii frumoși ai locului, de darurile naturii și ale micuței mele grădini.Nu am să vă plictisesc cu abundență de lucrări și sacrificii făcute aici, deoarece ele nu ar încăpea într-un singur volum de carte.Deși mai am de lucru la casă, mă bucur și mulțumesc Divinității că am reușit să ajung în acest punct.Dacă ar fi să dau timpul înapoi NU aș mai face-o din nou, nici bătut. Aș ști de dată asta să aleg o casă cu mai puține capricii", a scris acesta pe grupul Mutat la țară - viața fără ceas."Mai rar case ca a dumneavoastră"În comentarii, mulți își exprimă admirația pentru rezultate, în timp ce câțiva recunosc că au ajuns la aceeași concluzie."Să nu vă pară rău, noi de trei ani muncim la o casă bătrînească și încă nu ne-am mutat.""Capricioasă, dar frumoasă, a meritat tot efortul.""Și eu tot așa gândesc, când am terminat și știu prin câte am trecut nu aș mai lua-o de la capăt.""Are suflet și è tot ce contează, indiferent de munca depusă pentru a o aduce în acest stadiu!""Să nu vă îndoiți de ceea ce ați realizat, prin tot ce ați trecut dvs îi oferiți valoare infinită acestei case frumoase, să știți că mai rar case că a dvs, stimă!""Știu că e greu, am trecut și eu printr-o asemenea experiență și când m-am săturat de muncă, am renunțat și s-a vândut, vă înțeleg perfect!""Parcă aș fi citit povestea căsuței noastre! Doar că noi nu suntem atât de avansați, ...citeste mai departe despre " Concluzia unui român la 2 ani de când a cumpărat o casă țărănească veche: "Nu aș mai face-o din nou, nici bătut". Cum arată locuința acum FOTO " pe Ziare.com