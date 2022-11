Poveștile orășenilor care se mută la țară: Cât a costat "căsuța visurilor." "M-am teleportat în copilărie în vacanță la bunici" FOTO

Mulți români visează să cumpere o casă la țară. Unii renunță cu totul la viața de la oraș, în timp ce alții își petrec timpul în mediul rural în week-end-uri și în vacanțe.

O parte dintre cei care au făcut pasul își împărtășesc experiențele în grupuri dedicate și îi inspiră și pe alții.Este cazul unei românce care a cumpărat recent o casă în apropiere de București, după cum a scris pe Facebook."Urmăresc de luni de zile grupul "Mutat la țară" cu plăcere și un pic de invidie. Ei, bine, visul s-a împlinit și am găsit căsuța visurilor", a scris femeia pe Facebook.În comentarii, aceasta a precizat că deocamdată casa cumpărată nu necesită lucrări de renovare, dar și care a fost prețul de achiziție."E la 60 km de București, în județul Călărași. Am găsit-o pe net. 90.000 lei. Încă nu am făcut nicio renovare. A fost renovată de foștii proprietari cam 80 %. Am avut noroc.""O casă autentică de țară"În comentarii, membrii grupului îi felicită pentru decizie pe noii proprietari sau relatează experiențe personale."Doamne, câtă autenticitate și tradiție! M-am teleportat în copilărie în vacanță la bunici. Sentimentul adevărat de viață fără ceas. Să aveți sănătate să puteți păstra căsuța așa!""Am cumpărat și eu o căsuță acum 15 ani, și acum mai reparăm, în fiecare an am reparat un pic cât un pic, foarte greu găsești meseriași am avut și meseriași și din București, aveți grijă cu banii, majoritatea îți cer banii în avans, apoi materialele care spun că le cumpără ei și te păcălesc, vedeți că spun că au lucrat în străinătate, de fapt sunt niște lucrători care au lucrat în construcții fără o experiență adecvată.""O casă tipică de Bărăgan cum din păcate foarte rar mai găsești"."O casă autentică de țară… Parcă-i văd pe Moromeți stând pe prispă".