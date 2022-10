Prețul palatului exclusivist din centrul Bucureștiului scos la vânzare. Are vedere în curtea Ambasadei Rusiei

Romanii care vor sa se mute intr-o cladire impozanta - cu ferestre catre Ambasada Rusiei si cu usa din spate catre Parcul Kiseleff - pot cumpara Palatul Woroniecki, scos recent la vanzare de o agentie imobliara cu un pret prohibitiv.

Este vorba de o vila amplasata la intersectia Bulevardului Kiseleff cu strada Ion Mincu, intr-una dintre zonele exclusiviste ale Capitalei, in imediata vecinatate a Ambasadei Rusiei in Romania. Cladirea are o forma de L, parter, etaj si mansarda acoperite cu olane, structura fiind din zidarie si plansee de beton.Vila a apartinut printesei Adina Woroniecka, vaduva lui Take Ionescu, prim-ministru al Romaniei Mari intre anii 1921 - 1922, recasatorita in 1929 cu printul polonez Korybut Woroniecki.Cladirea a fost terminata in anul 1940, pentru ca 9 ani mai tarziu sa fie nationalizata de regimul comunist. Sotia diplomatului Korybut Woroniecki a continuat sa traiasca in acest loc pana la moartea sa, in 1975, avand dreptul de a folosi ca locuinta fosta bucatarie a resedintei, scrie Imobiliare.ro.Vila, nationalizata de comunisti si recastigata in instantaIntre anii 1975 - 1978 palatul a adapostit colectia muzeala a fratilor Avakian alcatuita din opere de arta preponderent orientala, dar si tablouri ale unor pictori autohtoni, precum Grigorescu, Pallady sau Petrascu.Dupa 1978 cladirea a primit diferite destinatii, urmand ca intre anii 1994 - 2003 sa redevina sediul colectiei Avakian.Imediat dupa acest moment, casa a fost castigata in instanta de catre mostenitori si vanduta in anul 2003 actualului proprietar.Cu o suprafata utila totala 237,52 mp si o suprafata locuibila 198,34 mp, vila are o terasa de 20,58 mp, un garaj 18,60 mp. La parter, imobilul are 8 camere si 1 baie, iar la etaj 9 camere si 2 bai.Pretul cu care palatul este scos la vanzare este 6 milioane de euro.